(Bild: Microsoft)

Windows 1.0 bis 3.1, 95 und 98

Erinnern Sie sich noch an die guten alten Zeiten? Mit Sicherheit hatten auch die angesprochenen Version 1.0 bis 3.1 ihre Schwächen. Doch damals war Windows unangefochten das beliebteste Betriebssystem überhaupt. Auch die Versionen Windows 95 und 98 konnten am Lack nicht kratzen. Ganz im Gegenteil. Denn mit der Einführung von Windows 95 schaffte Microsoft einen Verkaufsschlager. Kein Windows davor verkaufte sich so gut. Es kam sogar zu Lieferschwierigkeiten bei den Händlern Ihres Vertrauens. Schließlich gingen die meisten von uns damals noch in den Einzelhandel. An eine „Onlinebestellung“ war da noch nicht zu denken.

Woher kommt dann aber die gefühlt negative Stimmung gegenüber Windows? Das wollen wir Ihnen im Folgenden erläutern. Dabei greifen wir nur solche Windows-Versionen auf, die mit dazu beigetragen haben, den Ruf von Windows zu ruinieren.