CPDP 2021: Apple-CEO Tim Cook spricht auf EU-Datenschutz-Konferenz

Nachdem schon 2020 viel auf digitale Veranstaltungen umgestellt wurde, ändert sich dies 2021 vorerst nicht. Aufgrund der stärken Nutzung von digitalen Plattformen rückt einmal mehr auch der Datenschutz sowie die Privatsphäre in den Vordergrund. Apple machte dazu auf der WWDC 2021 große Ankündigungen und setzte sie weitestgehend mit den neuen Betriebssystemen um. Kürzlich folgte dann die Einführung der Datenschutzlabels gegen die sich beispielsweise Facebook mit Zeitungsanzeigen wehrte, aber schließlich nachgeben musste.

CPDP 2021: Datenschutz weiter im Fokus

Am 28. Januar findet wieder die Computers, Privacy & Data Protection Conference, kurz CPDP, unter dem Motto „Rechtsdurchsetzung in einer sich wandelnden Welt“ statt. Im Rahmen dieser virtuellen Veranstaltung sollen am Donnerstag einige Sprecher zum Thema „Ein Weg, um die Nutzerentscheidung herauszuheben und das Nutzervertrauen in Werbung zu erhöhen“ referieren. Darunter befinden sich folgende Redner:

John Edwards, Neuseelands Datenschutzbeautftragter

Marcel Kolaja, Vizepräsident des Europäischen Parlaments

Lucy Purdon, Policy Director, Privacy International

Marshall Erwin, Chief Security Officer, Mozilla

Jane Horvath, Senior Director for Privacy, Apple

Zusätzlich dazu soll auch Apple-CEO Tim Cook um 17:15 Uhr (MEZ) seinen Beitrag leisten und zu dem Thema sprechen. Die Rede lässt sich zudem auf YouTube verfolgen. Der Livestream soll zeitnah dazu online gehen. Ob Cook dabei ausschließlich über Apples Bemühungen zu mehr Datenschutz und der Erhöhung der Privatsphäre sprechen wird, ist ungewiss. Eventuell gibt er auch bereits einen kleinen Ausblick auf kommende Funktionen, die Apple in naher Zukunft umsetzen möchte.

Was haltet ihr von der Veranstaltung? Sollten mehr Unternehmen handeln und den Datenschutz der Nutzer respektieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.