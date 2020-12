Apple bringt das freie Internet in Gefahr ... sagt Facebook *Update* Statement von Apple

Seit einigen Wochen läuft das soziale Netzwerk Facebook gegen Apples neueste Bemühungen Sturm. Der iPhone-Hersteller kündigte auf der WWDC 2020 an, dass man den Datenschutz mit iOS 14 noch ernster nehmen will. Dazu führte man beispielsweise Anzeigen bei der Verwendung von Mikrofon und Kameras ein, lässt nur noch einen ungefähren Standort für ausgewählte Anwendungen zu oder gibt Apps nicht mehr den vollen Zugriff auf die eigenen Fotos.

Mit iOS 14.3 führte man nun den nächsten Schritt ein: Datenschutzlabels im App Store. Dadurch will man die Transparenz erhöhen und Nutzer aufzeigen, welche Funktionen einzelne Apps verwenden. Im kommenden Jahr soll dann das übergreifende Tracking für Apps und Website eingeschränkt werden – sofern der Nutzer dies wünscht. Dies gilt für jede einzelne App und kann jederzeit geändert werden. Jedoch macht dies vor allem Werbetreibenden Probleme.

Durch ein reduziertes Tracking sowohl im Web als auch über App-Grenzen hinaus können Facebook und Co. weniger Daten über die Vorlieben der Nutzer sammeln und dadurch weniger zielgerichtete Werbung schalten. Anders als allgemeine Werbeinhalte kostet zielgerichtete Werbung ein Vielfaches und ist damit deutlich lukrativer, da die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs stark erhöht wird. Durch Apples neue Maßnahmen soll dies jedoch schwieriger werden, da man die Zustimmung der Nutzer benötigt. Dies gefällt Facebook natürlich gar nicht, da man mit hohen Einbußen rechnet.

Aus diesem Grund schaltete man bereits gestern große Werbeanzeigen in den amerikanischen Printmedien. Apple reagiert schnell und sagte in einem Statement gegenüber 9to5Mac, dass man Nutzern lediglich die Möglichkeit zur freien Entscheidung gibt, ob man sich verfolgen lässt oder nicht und man dies sogar von Fall zu Fall entscheiden kann. Apple zufolge braucht es dafür auch keine Facebook und meint, dass die dort verantwortlichen Personen für mehr Transparenz sorgen sollten. Grundsätzlich muss Facebook nichts an seiner Tracking-Praktik ändern, aber die Nutzer können demnächst selbst entscheiden, ob sie das wollen.

*Update* Apples Statement im Original:

“We believe that this is a simple matter of standing up for our users. Users should know when their data is being collected and shared across other apps and websites — and they should have the choice to allow that or not. App Tracking Transparency in iOS 14 does not require Facebook to change its approach to tracking users and creating targeted advertising, it simply requires they give users a choice.”