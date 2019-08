Nike Adapt Huarache lassen sich mit Siri schnüren (Bild: Nike)

Nike Adapt Huarache vorgestellt, mit Siri-Support. Die Zukunft wird immer smarter. Es ist freilich nicht der erste Sportschuh dieser Art, aber die Neuankündigung des Huarache von Nike hat Einiges zu bieten. Dank eines computergestützten Schließmechanismus, können Sie die Schuhe nämlich jetzt per Siri schnüren.

Nike präsentiert uns ganz frisch den Adapt Huarache Turnschuh, der die „FitAdapt“-Technologie unterstützt. Sie können den Schuh damit wahlweise per Apples Sprachassistent Siri oder eben mit der Apple Watch „schnüren“.

Sprechen Sie mit Ihrem Turnschuh

In einer passenden App können Sie gewisse Schnürstufen einrichten und diese dann auch Sprachbefehlen über die Kurzbefehle-App zuordnen. Da Sie selbst einen Befehl aufzeichnen können, ist Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob Sie eher klassisch „Hey Siri, öffne meine Schuhe“ sagen möchten oder lieber „Hey Siri, ich habe fertig“, bleibt Ihnen überlassen.

In Zukunft könnten mit iOS 13.1 und der deutlichen Ausweitung von Apples Kurzbefehle-App noch komplexere Szenarios hinzukommen. So könnten Sie beispielsweise sagen „Hey Siri, ich bin fertig mit dem Training“ und nicht nur würden dann die Schuhe aufgeschnürt, sondern auch der HomePod oder die PowerBeats Pro keine Musik mehr spielen und die Apple Watch die Aufzeichnung des Trainings beenden.

Nike Adapt Huarache lassen sich mit Siri schnüren (Bild: Nike)

Designt nach dem Vorbild

In seiner Pressemeldung erklärt Nike, dass das Design des Schuhs sich „grob“ an dem Namensgebenden Sandalen des indigenen Volkes Purépecha orientiert.

LED-Farbe variieren

Wie Sie auf dem Produktfoto auch erkennen können, gibt es in der Sohle des Schuhs zwei LED-Punkt-Leuchten. Sie können deren Farbe ebenfalls über die App kontrollieren und so Ihren Vorlieben anpassen. Wie schon die Adapt BB können Sie auch diesen Turnschuh kabellos aufladen. Stellen Sie ihn dazu einfach auf eine passende Lademade, die als Zubehör angeboten wird.

Preis und Verfügbarkeit

Stand jetzt gibt es noch keinen Termin für Deutschland. In den USA kommt der Schuh aber zum 13. September bei teilnehmenden Händlern ins Geschäft. Sie sollten aber irgendwann auch hierzulande in die Regale von Footlocker und Co. kommen, wenn auch in begrenzter Stückzahl.

Einen Preis nannte Nike noch nicht. Allerdings kosteten die Nike Adapt BB, die sich ebenfalls per iPhone-App steuern lassen, immerhin 350 US-Dollar. Sie wurden in Deutschland auch über die Nike-Homepage verkauft. Gehen Sie davon aus, dass die Huarache Adapt ähnlich viel kosten werden.

Produkthinweis

Apple Watch Series 4 (GPS) 44 mm Aluminiumgehäuse, Space Grau, mit Sport Loop, Schwarz Preis: 420,00 €

Anzeige