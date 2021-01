CES 2021: Das sind die Highlights für Apple-Anwender

In der vergangenen Woche war es wieder soweit. Die Consumer Electronics Show öffnete auch 2021 wieder ihre Tore. Anders als in den Jahren zuvor fand die Veranstaltung – angesichts der Corona-Pandemie – als rein digitales Event statt. Trotz dieser Umstellung haben es sich die meisten namhaften Hersteller wie LG, Sony, JBL, Anker, Arlo, Belkin, Philips Hue und viele weitere nicht nehmen lassen, um ihre Neuheiten vorzustellen.

Boom der Ohrhörer

Die AirPods haben 2016 einen Trend losgetreten, den mittlerweile eine Vielzahl an Unternehmen verfolgt. Im Rahmen des Unpacked-Events stellte Samsung parallel zur CES 2021 etwa die Galaxy Buds Pro vor, während Anker-Tochter Soundcore mit den günstigen Liberty Air 2 Pro punkten möchte. In ein ähnliches Horn stößt auch Belkin mit den Freedom True Wireless Earbuds. Neben längeren Akkulaufzeiten wollen sie vor allem mit der Geräuschunterdrückung punkten. Kann dies gelingen?

Neuigkeiten für dein Smarthome

Doch nicht nur unterwegs gibt es was auf die Ohren. Die Hersteller bieten auch für dein Zuhause wieder zahlreiche Neuheiten an. App-gesteuerte Staubsaugroboter, Soundbars mit AirPlay-2-Unterstützung und neue Wi-Fi-6E-fähige Router stellen nur einen kleinen Teil dar. LG und Samsung stellten wieder zahlreiche neue TV-Geräte vor, die sogar HomeKit unterstützen, während Arlo eine berührungslose Türklingel vorstellte. Das Haus wird vernetzter und dafür sorgen HomeKit-Kameras, - Rauchmelder und andere Geräte, die du in unserer kleinen Galerie findest.

Geniale Accessoires für MagSafe

Apple hat mit MagSafe eine neue Schnittstelle am iPhone 12 geschaffen, die sich vielseitig einsetzen lässt. Auf der CES 2021 kündigte man PopSockets für MagSafe an, während Scosche an KFZ-Halterungen mit MagSafe-Integration probiert. Daneben kündigten Hersteller wie Anker und Belkin neue Ladegeräte, die sich mittels Magneten einfach an die neuen iPhones anheften lassen. Dies war längst nicht alles. Mehr Informationen findest du in unserer Galerie.