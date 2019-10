Erste Bilder zum Smart Battery Case für iPhone 11 und iPhone 11 Pro (Max) aufgetaucht

Schon länger kündigte sich an, dass Apple auch in diesem Jahr ein Smart Battery Case für das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max veröffentlichen wird. Während die offizielle Ankündigung aktuell noch aussteht, finden sich einmal mehr Hinweise in der gestern veröffentlichen Version von iOS 13.2. Am Design der Vorjahresmodelle hat sich auch 2019 nur wenig geändert. Die Rückseite beherbergt nun eine größere Öffnung für das Kamera-Quadrat der neuen Modelle, aber ansonsten scheint es weitestgehend unverändert zu sein.

Auf Basis des neuen Bilds können derzeit noch keine Aussagen zu Kapazität der Smart Battery Cases getroffen werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass Apple wieder für einen ordentlichen Laufzeit-Boost sorgen wird. Ebenso sicher gilt auch, dass es wieder drahtlos oder per Lightning-Kabel aufgeladen werden kann und vermutlich einen wieder einen Preis ab ca. 150 Euro haben wird.

Wann wird das Smart Battery Case für das iPhone 11 und iPhone 11 Pro erscheinen?

Offiziell steht die Ankündigung und damit ein Veröffentlichungstermin aus. Da Apple jedoch gestern bereits mit iOS 13.2 den Grundstein legte und sogar die völlig neuen AirPods Pro per Pressemitteilung ankündigte, könnte das Smart Battery Case ebenfalls in dieser Woche zu erwarten sein. Schon im Frühjahr hatte Apple den iMac, das iPad Air (3. Gen.), das iPad mini 5 und die AirPods (2. Gen.) über eine Woche verteilt per Pressemitteilungen angekündigt. Etwas Ähnliches könnte auch in dieser Woche wieder geschehen, sodass wir noch einige Überraschungen wie etwa das AirTag erwarten.

