Die besten Apple-Geräte der Dekade (2010 - 2019)

Mac Pro (Dezember 2013)

Dieses Gerät gehört für mich in diese Aufzählung hinein, selbst wenn es „floppte“. Es wurde liebevoll mit einem Mülleimer verglichen. Apple zeigte an dem Gerät aber, was an Ingenieursdenken möglich ist, das außerordentliche Leistung und schickes Design auch zueinanderpassen können. Das Gerät war schließlich kaum höher als ein aufgeklapptes MacBook und deutlich kompakter als der Vorgänger. Leider hat die Industrie Apples Gedanken der Miniaturisierung nicht im gleichen Maß unterstützt, gerade GPU-Hersteller versäumten es, energiesparende und gleichzeitig leistungsfähige Chips anzubieten. Entsprechend konnte Apple selbst beim Mac Pro irgendwann nicht mal mehr Modellpflege betreiben, ohne eine zu große Überhitzung in Kauf zu nehmen.