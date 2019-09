02.09.2019 - 21:19 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



02.09.2019 - 21:19 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

In Kürze nutzt Apple zum Schlaftracking die Sensoren der Apple Watch. (Bild: Apple / Smartmockups)

Apple entwickelt eine Schlaf-Tracking-Funktion für Apple Watch. Wie das Blog 9to5Mac erfahren haben will, soll man seine Apple Watch in der Nacht tragen können. Die Sensoren erfassen typische Daten zu Tiefschlafphasen und nächtlichen Bewegungen, während die Software den Erholungswert ermittelt und in der Health-App visualisiert. Unklar ist jedoch, ob die neuen Funktionen einer neuen Apple-Watch-Hardware vorbehalten sind.

Unter dem Codenamen „Burrito“ entwickelt Apple eine Schlaf-Tracking-Funktion für Apple Watch. Entsprechende Gerüchte über die Schlaf-Analyse und Bewertung des Erholungswertes der Nachtruhe gab es schon, bevor Apple den Hersteller Beddit und sein Schlafmonitoring-System übernommen hat. Denn die Fitness-Tracker von Fitbit und Misfit verstanden sich schon frühzeitig auf die Analyse von Schlafphase – auch wegen mehrtägiger Akkulaufzeiten.

Dem Bericht bei 9to5Mac zufolge nutzt Apple zum Schlaf-Tracking die Sensoren der Apple Watch. Erfasst werden für die Nachtruhe der Herzschlag und Bewegungen. Visualisiert werden die Daten in der Health App, während der Algorithmus den Erholungswert der Nachtruhe ermittelt. Weitere Sensoren sollen nicht mehr erforderlich sein. Präsentiert werden sollen die Schlaf-Tracking-Funktionen in der kommenden Woche, wobei jedoch noch nicht klar ist, ob die neuen Features an eine neue Apple-Watch-Hardware gebunden sind, oder über ein Update der Basissoftware im WatchOS auch für zahlreiche, ältere Modelle möglich wird.

Besitzer mehrerer Uhren von Apple sollen eine Auswahl treffen können, welche Apple Watch persönlich als Schlaftracker genutzt wird. Dieser Umstand dürfte für eine Software-Lösung sprechen. Zusätzlich soll es Automatismen geben für die Wecker-Funktion. So soll man nicht mehr vom Alarm geweckt werden, wenn Apple Watch erkannt hat, dass man bereits aufgestanden ist. Auch der Status von „Nicht stören“ soll an das Schlaf-Tracking gekoppelt sein.

Ein weiteres Mal war es lediglich eine Frage der Zeit, dass Funktionen von externen Apps von Apple übernommen werden und zu Standard-Funktionen der System-Software werden.

