Für die neue Kollektion der beliebten On-Ear Kopfhörer kooperiert Beats mit Kyra von TV´s NAYVA, einer Mode- und Beauty-Show auf Youtube. Moderiert wird die Show von vier jungen Youtubern der Generation Z. Durch den Ausdruck des individuellen Geistes und das Experimentieren mit den neuesten Trends verkörpert jedes der vier Mädchen die Energie der neuen Beats-Kollektion.- ganz nach dem Motto "If it makes you happy, wear it.“

Während der gesamten Episode erstellen die YouTube Stars einzigartige, Streetwear-inspirierte Looks und integrierten dabei die neuen, frischen Farben aus der The Club Collection. Das Ganze wird am Dienstag, den 18. Juni, auf dem YouTube-Kanal von Kyra TV ausgestrahlt.