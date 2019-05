15.05.2019 - 09:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Ungewöhnlich lange hat es gedauert, bis Apple auf eine offensichtliche Idee für Apple Pay kam. Während man nämlich im Web, in Ladengeschäften und bald auch per NFC-Sticker bezahlen kann, gibt es mehrere Orte, an denen der Dienst noch nicht angenommen wird: iTunes, App Store und Apple Bücher. Dies soll sich bald aber ändern, da Apple hier bereits einen großen Vorstoß gemacht hat, der allerdings noch Deutschland erreichen muss.

Seit jeher wirbt Apple damit, dass Sie mit Apple Pay nicht nur in Laden sondern auch in Apps bezahlen können. Dabei scheint man jedoch die eigenen integrierten Dienste außer Acht gelassen zu haben. Wie ein frisch-aktualisiertes Support-Dokument jedoch vermuten zeigt, wird man Apple Pay nun für iTunes und die anderen Stores nachreichen, sodass Sie Ihr Apple-Music-Abo oder Ihren iCloud-Speicher bald mit dem Dienst bezahlen können. Wie so oft gibt es jedoch einen Haken.

Schon bei Apple Pay selbst mussten wir einige Zeit warten, bis der Dienst offiziell in Deutschland verfügbar ist. Auch bei der Bezahlung im App Store oder bei iTunes macht das Unternehmen keine Ausnahme und führt das Feature zunächst in den USA, Kanada, Australien, Singapur, Hong Kong, Taiwan, Russland, der Ukraine sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. In den USA kann die Apple-ID sogar mit Apple Pay Cash verknüpft werden, sodass Nutzer einfach aus Ihrem Apple-Pay-Guthaben bezahlen können.

Es wird jedoch erwartet, dass Apple den Dienst auch in weiteren Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz für iTunes und Co. freigibt. Beispielsweise in Deutschland hat man schon jetzt eine solide Auswahl an Zahlungsmethoden, sodass Sie per Kreditkarte, Guthaben, Handyrechnung oder PayPal bezahlen können. Mit Apple Pay würde dann eine weitere Möglichkeit zur Verfügung stehen. Allerdings ist unklar, wann Apple das Feature nachreicht.

