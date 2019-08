Samsung-Smartphones sind im LTE oft schneller als iPhones (Bild: CC0, blickpixel)

Samsung-Smartphones mit mehr LTE-Geschwindigkeit als iPhones? Stellen Sie sich vor, Ihr Nachbar erzählt Ihnen, wie schnell er mit seinem Smartphone surfen kann. Wenn Sie versuchen die Geschwindigkeit an Ihrem iPhone zu messen kommt aber ein anderer Wert heraus, obwohl Sie beim gleichen Mobilfunkanbieter sind. So in etwa müssen sich Internetnutzer in den USA oder Norwegen und den Niederlanden fühlen. In Deutschland ist das Verhältnis nicht so drastisch. Die Auswertung der Daten stammt von Opensignal.

Doch der Reihe nach: Zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2019 wertet Opensignal insgesamt 3 Milliarden Messungen von 23 Millionen Geräten von Smartphone-Besitzern weltweit aus. Im Ende werden Durchschnittswerte ermittelt.

Sind Samsung-Modems schneller?

Demzufolge surfen Samsung-Smartphone-Besitzer zum Beispiel in den USA im Schnitt mit 8,2 MB pro Sekunde mehr als iPhone-Nutzer. In Norwegen sind es sogar 12 MB die Sekunde Unterschied. Doch es gibt auch andere Beispiele.

Die Auswertung ergibt in jedem Fall, dass Samsung-Geräte in Australien (+8), Chile (+1,4), Indien (+0,6), Indonesien (+0,5), Irland (3,2), Italien (+1,1), Malaysia (+1,3), Mexico (+1,9), den Niederlanden (+7,4), Norwegen (+12), Russland (+2,2), Spanien (+2,9), Schweden (+4,7) und in den USA (+8,2) schneller sind als Apples iPhones oder als der nächstbeste Anbieter. In manchen Fällen ist das auch Huawei und ist Apples iPhone noch ein wenig langsamer.

In diesen Ländern hat das iPhone die Nase vorn

Es gibt aber auch andere Beispiele: In Brasilien (+2,3), Costa Rica (+4,3), Kuwait (+2,1), Marokko (+5), Saudi Arabien (+1,8), Taiwan (+8,8) und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (+14,7) hat das iPhone die Nase vorn.

Die Unterschiede nivellieren übrigens wenn man ausschließlich High-end-Geräte vergleicht, so zum Beispiel das iPhone XS und XS Max mit den Galaxy S8, S9 oder S10.

Wie kommt es zu den Unterschieden?

Richtig ist, dass Apple in den letzten Jahren wegen eines Streits mit Qualcomm andere Modems von Intel eingesetzt hat, die nicht immer und überall die besten Ergebnisse lieferten. Apple stand deswegen auch in der Kritik.

In den nächsten Jahren sollten wir allerdings eine deutliche Besserung bei Apple erleben. Denn der Hersteller übernimmt das Modem-Geschäft von Intel und wird vermutlich, ähnlich wie beim Design von Prozessoren und Grafikchips die Konkurrenz überholen. Das geht jedoch nicht von heute auf Morgen.

