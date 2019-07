25.07.2019 - 22:49 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



5G ist ein Zukunftsthema für das Apple gerüstet sein will. Deshalb wurde die Intel-Modemsparte teilweise übernommen, um sich Patente und Technologien zu sichern.

Apple und Intel haben beschlossen, dass Apple die Mehrheit des Smartphone-Modemgeschäfts von Intel übernehmen wird. Etwa 2.200 Intel-Mitarbeiter werden zusammen mit Patentrechten, Hardware und Verträgen zu Apple wechseln. Apple kostet die Transaktion 1 Milliarde US-Dollar. Wenn die Regulierungsbehörden zustimmen, wird die Übernahme voraussichtlich im vierten Quartal 2019 abgeschlossen.

Mit den erworbenen Patente von Intel wird Apple über 17.000 Patente auf Mobilfunktechnologien halten, teilte das Unternehmen stolz mit. Die Patente reichen von Protokollen zu Mobilfunkstandards bis hin zu Modemarchitekturen.

Intel darf weiterhin Modems für den Einsatz außerhalb von Smartphones wie PCs, Internet der Dinge und autonome Fahrzeuge entwickeln und verkaufen - Apple erhält also keine Sperrmöglichkeit.

"Wir respektieren Apple seit langem und sind zuversichtlich, dass es das richtige Umfeld für dieses talentierte Team und diese wichtigen Werte in Zukunft bieten wird. Wir freuen uns darauf, unsere ganzen Anstrengungen in die Bereiche von 5G zu investieren, die am besten auf die Bedürfnisse unserer globalen Kundenbasis abgestimmt sind, darunter Netzbetreiber, Hersteller von Telekommunikationsgeräten und Cloud Service Provider“, so Intel-Chef Bob Swan.

"Apple freut sich, dass so viele exzellente Ingenieure unserem wachsenden Team für Mobilfunktechnologien beitreten und wir wissen, dass sie in Apples kreativer und dynamischer Umgebung erfolgreich sein werden. Sie werden, zusammen mit unserer wichtigen Übernahme innovativer IP, dazu beitragen unsere Entwicklung für zukünftige Produkte voranzutreiben und Apple in die Lage versetzen, sich auch in Zukunft weiter zu differenzieren“, so Johny Srouji, Apples Senior Vice President of Hardware Technologies.

