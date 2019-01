21.01.2019 - 22:00 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



"Jeder kann kreativ sein" (Bild: Apple)

Apple hat Anleitungen zum Zeichnen, Fotografie, Musik und Videos für Schüler nun auch in Deutsch veröffentlicht. Auch in Französisch, Spanisch und Italienisch sind die Apple Books kostenlos erhältlich.

Die kostenlosen Projekthandbücher für das iPad sollen Schülern dabei helfen, kreativer zu sein und sich besser künstlerisch ausdrücken zu können. Vor vier Monaten wurde die Reihe eingeführt, damals aber leider nicht in deutscher Sprache. Seitdem wurden die E-Books von Lehrern und Eltern in ganz Europa fast 100.000 Mal heruntergeladen.

"Jeder kann kreativ sein" baut auf dem Erfolg von Apples "Jeder kann programmieren"-Programm auf, das bereits an Schulen auf der ganzen Welt unterrichtet wird.

Das Programm "Jeder kann kreativ sein" wurde in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Künstlern entwickelt, um es Lehrern zu ermöglichen, Kreativität in ihre bestehenden Unterrichtspläne in allen Fächern, einschließlich Literaturwissenschaft, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Geisteswissenschaften und Programmieren einzubringen. So etwas wird allerdings aufgrund der Tatsache, dass Apple ein kommerzielles Unternehmen ist, in Deutschland kritisch beäugt, da immer die Gefahr der Beeinflussung der Schüler gegeben ist.

Apple Teacher, Apples kostenloses Lernprogramm zur beruflichen Weiterbildung im Selbststudium, das Lehrkräfte bei der Verwendung von Apple-Produkten für das Lehren und Lernen unterstützt, wird inzwischen von mehr als 63.000 Lehrern in ganz Europa genutzt, teilte das Unternehmen mit. Apple Teacher steht absofort auch in Deutsch zur Verfügung.

