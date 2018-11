Andy Hertzfeld (rechts) neben Steve Wozniak (Bild: Tony Wills, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia)

Apples alter Software-Zaubermeister: Was macht eigentlich Andy Hertzfeld? Sie kennen Steve Jobs und haben vermutlich von Steve Wozniak gehört, aber wissen Sie wer Andy Hertzfeld ist? Er gehörte zum Kern der frühen Mitarbeiter Apples. Er ist Softwareentwickler und wir verdanken ihm unheimlich viele Kleinigkeiten in Apples Betriebssystem. Seine frühen Visitenkarten beim Konzern aus Cupertino trugen die Berufsbezeichnung „Software Wizard“ (dt. Software-Zauberer). Deshalb auch der Titel unseres Artikels.

Eines von Hertzfelds Anliegen ist es, Computer einfacher und besser bedienbar zu machen. Bei Apple entwickelte er große Teile der Macintosh-Systemsoftware und auch Elemente der grafischen Benutzeroberfläche, die derart herausragend waren, dass sie heute auch aus anderen Systemen nicht mehr wegzudenken sind. So entwarf er das „Control Panel“ (heute Systemeinstellungen in macOS, oder Systemsteuerung bei Windows) oder das „Scrapbook“. Bei letzterem handelt es sich um eine grafische Zwischenablage, in der Nutzer Audio, Bilder und Text ablegen konnten, um ihn erneut zu verwenden.

Kurzbiographie: Wer ist Andy Hertzfeld? Geboren: 6. April 1953

Geburtsort: Philadelphia

Verheiratet: Ja, seit 1998

Webseite: DifFeRNEt.com

Hertzfeld setzte sich damals wie heute für Open-Source-Software ein und blieb nach seiner Zeit bei Apple natürlich nicht untätig. Rainer Bartel, der Hertzfeld mal in München auf der Computermesse Systems traf, beschreibt den Man als „eine Art Computer-Hippie“.

Was machte Hertzfeld nach Apple?

1984 verließ er den heutigen iPhone-Hersteller. Er gründete 1986 die Firma Radius mit, 1990 General Magic und 1999 Eazel. Dort half er bei der Entwicklung des Nautilus-Dateimanagers, der im GNOME-Desktop von Linux genutzt wird.

2004 startete er die Webseite „Folklore“, auf der er und andere Mitstreiter aus alten Tagen Anekdoten über die Arbeit bei Apple veröffentlichten.

2005 schloss sich Hertzfeld dann Google an. Dort wirkte er auch an dem kürzlich geschlossenen Social Network Google+ mit. Hertzfeld sei in der Hauptsache für die Benutzeroberfläche von Google Plus verantwortlich gewesen. Im Juli 2013 zog sich Hertzfeld bei Google zurück.

Was treibt Andy Hertzfeld heute?

Hertzfeld ist heute vor allem Rentner, bezeichnet sich in seiner Twitter-Biographie als „retired Hacker“. Er lebt in Palo Alto, Kalifornien und interessiert sich aber noch immer für moderne Technik. Nicht zuletzt investiert er mittlerweile auch eigenes Geld in Start-ups wie zuletzt in das Augmented- und Virtual-Reality-Unternehmen Spatial.

Zuletzt sprach Notion mit Hertzfeld über die Zeit bei Apple in der Reihe „Tools & Craft“. Wenn Sie Englisch beherrschen, empfehlen wir Ihnen das Video. Es zeigt einen gelösten Softwaremagier, der gar nicht mehr so sehr wie ein Hippie wirkt.