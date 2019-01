20.01.2019 - 15:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Bloomberg hat durchgesickerte E-Mails erhalten, aus denen hervorgeht, dass Apples COO Jeff Williams und Qualcomm CEO Steve Mollenkopf sich über Breitband-Modems für die aktuelle iPhone-Generation austauschten. Apple wollte diese Modems haben und Qualcomm verweigerte sie.

In den E-Mails, die Bloomberg zugespielt wurden, versucht Williams den Streit um Lizenzen und Patente beiseitezuschieben, damit Qualcomm Modems für einen Teil der iPhones des Modelljahrgangs 2018 liefert. Eine entsprechende Aussage hatte Williams auch schon vor Gericht gemacht.

In den E-Mails versprach Williams, dass Apple den Qualcomm-Programmcode, der "zur Anpassung der Modemchips benötigt wird", im Unternehmen nicht verbreiten und die beteiligten Ingenieure abschotten werde .

Williams schrieb: "Ich hoffe nur, dass der Lizenzstreit nicht das gute Urteilsvermögen in ihrem Team über eine riesige Geschäftsmöglichkeit trübt", fügte er hinzu und bemerkte, dass Apple geplant hatte, Chips im Wert von etwa 2 Milliarden Dollar bei Qualcomm für 2018 zu bestellen. "Ich hatte gehofft, ein ordentliches Geschäft in Gang zu halten, mit der Hoffnung, dass die Lizenzfragen gelöst werden."

Trotz Williams' Versprechen antwortete Mollenkopf, dass es ihm um den Schutz der geschützten Informationen von Qualcomm gehe, und fügte hinzu, dass diese Verhandlungen "unabhängig von unserem Lizenzstreit" seien.

Schließlich bot Mollenkopf an, Apple den notwendigen Software-Zugang zu geben, bat aber um eine Zusage, dass das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren in 50 Prozent seiner iPhones Qualcomm-Modems verwenden würde. Die Realität sieht so aus: In den iPhones von 2018 werden ausschließlich Intel-Modems verwendet. Ein Abkommen zwischen Qualcomm und Apple wurde nie geschlossen.

Während viele spekuliert hatten, dass Apples Entscheidung, Intels Lösungen in den iPhones 2018 zu verwenden, auf den Lizenzstreit mit Qualcomm zurückzuführen ist. Diese E-Mails deuten darauf hin, dass der iPhone-Hersteller versucht hatte, diesen Streit bei der Beschaffung nicht zu berücksichtigen. Das Problem war jedoch der Zugriff auf Qualcomms Software und die gewünschte Aufteilung zwischen Qualcomm- und Intel-Chips.

