Apple Stores eröffnen mit Fiebermessung

Apple besitzt rund 450 Apple Stores, von denen die meisten aufgrund der Pandemie derzeit geschlossen sind. In China sind die Stores geöffnet. Nun will Apple die restlichen Stores bald wieder eröffnen, sofern es die Länder zulassen. Kunden werden sich aber auf deutliche Veränderungen gefasst machen müssen.

Apple hat die meisten Stores schon seit sechs Wochen geschlossen, doch nun sollen sie wieder aufgemacht werden. Das soll noch im Mai passieren, allerdings nicht in allen Regionen der Welt. Apples Management soll das in einer Videokonferenz gegenüber den Angestellten mitgeteilt haben, berichtet Bloomberg. Eine offizielle Verlautbarung gibt es noch nicht und Apple soll wohl auch noch keine spezifischen Orte genannt haben, an denen das möglich sein wird.

Werden die 15 Apple Stores in Deutschland wieder öffnen?

Das hängt derzeit vom Standort und der Größe der Ladenflächen ab. In den meisten Bundesländern dürfen Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche noch nicht aufmachen, in manchen müssen größere Flächen abgesperrt werden. In Deutschland gibt es 15 Apple Stores. Für Kunden ist die Eröffnung nicht ganz unwichtig, da es nicht nur um den Verkauf neuer sondern auch um die Reparatur defekter Geräte und Servicedienstleistungen geht.

Apple wird ein ganz anderes Verkaufserlebnis schaffen müssen. Schließlich gelten in den allermeisten Ländern Abstandsregelungen. Die Tische, die in den Apple Stores stehen laden aber geradezu Menschengruppen an, die die Geräte anfassen und ausprobieren wollen. Auch bei den Apple Watches gibt es meist ein großes Gewühl zur Haupteinkaufszeit. Dazu kommt noch die Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken, die Apple in seinen Läden durchsetzen muss.

Temperaturmessungen in Apple Stores

Apple achtet in Asien auch auf die Gesundheit der Kunden, die den Laden betreten dürfen und nutzt Temperaturmessungen, um Menschen mit erhöhter Temperatur zu entdecken und abzuweisen. Wir sind gespannt, ob dies auch in Deutschland gemacht wird. Wir sind und aber sehr sicher, dass der Start für Apple rech holprig wird. Vom Spaß beim Einkaufen wird man wohl kaum reden können. Reparaturen und Ersatzkäufe werden wohl die ersten Wochen stark prägen.

Wie siehst du das? Würde dein Apple Store wieder aufmachen - würdest du hingehen? Schreib‘ uns doch mal deine Gedanken in die Kommentarfelder unterhalb dieser Nachricht, wir sind daran sehr interessiert.