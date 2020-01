Apple ist wertvoller als der gesamte DAX

Der DAX oder auch „Deutscher Aktienindex“ vereint die 30 größten deutschen Unternehmen bezogen auf ihre Wertentwicklung der Marktkapitalisierung. Er ist ein Indikator für alle an der deutschen Börse gehandelten deutschen Unternehmen, da die dreißig Firmen alleine rund 80 Prozent der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland ausmacht.

Apple ist mehr Wert als der DAX – der gesamte DAX!

Nun erreichte Apple ein historisches Ziel, Apples Marktkapitalisierung erreichte bereits im nachbörslichen Handel nach Bekanntgabe der Quartalszahlen einen Wert, der in der Summe denjenigen der 30 DAX-Konzerne übersteigt.

Die Werte haben sich aktuell natürlich noch einmal verändert. Doch Stand gestern erreichte Apple umgerechnet einen Wert von unglaublichen 1,26 Billionen Euro an der Börse. Der Werte der 30 Dax-Konzerne zusammen entsprach jedoch „lediglich“ 1,23 Billionen Euro.

Warum ist Apple so viel wert?

Was sind die Gründe für den Erfolg des Unternehmens?

Nachdem Apple in den 1990ern den eigenen Untergang gerade noch so abwenden konnte, entwickelte es sich in den 2000er Jahren unter Steve Jobs und aktuell unter Tim Cook immer weiter zum Inbegriff des „Global Players“. Apple hat die Transformation von einem Computer-Hersteller hin zu einem Elektronik- und Dienstleistungsunternehmen vollbracht.

Apple ist auch deshalb so viel wert, weil es seine Marke so profitabel gestaltet hat. Samsung verkauft viel mehr Smartphones als Apple, erwirtschaftet aber nur einen Bruchteil des Gewinns. Apples Margen sind hoch – sehr hoch und zwar bei allen Produkten des Unternehmens. Beinahe jedes Quartal in der vergangenen Dekade behielt Apple zwischen 20 und 30 Prozent vom Umsatz als Nettorendite. Genau das ist das Erfolgsgeheimnis. Denn den DAX-Konzernen wie Daimler oder Henkel gelingt ebenjenes Kunststück nicht, wie das Handelsblatt feststellt.

