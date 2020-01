Apple-Quartalszahlen 01/2020: Weihnachtsgeschäft hat sich gelohnt

Die Monate währenden Handelsstreitigkeiten der USA mit China? Sie sind vergessen. Einfluss auf Apples weltweiten Handel hatten diese sowieso kaum. Denn das Unternehmen verstand es gut, möglichen Zöllen zu entgehen. Tim Cook betrieb Lobbyismus auf höchster Ebene, traf sich regelmäßig mit Donald Trump, zeigte sich auch öffentlich mit dem Präsidenten. Der konnte die PR-Aktionen für seinen eigenen Wahlkampf nutzen.

Doch Cook weiß, was er tut oder tun lässt. Apple engagierte einen Chef-Lobbyisten, der Strategien ausbaldovert, um Trump zu überzeugen. Bislang ist das Kunststück geglückt. Cook weiß: Wenn Trump weg ist, wird Apple noch da sein.

Apple lässt sich aber auch sonst nicht aus der Ruhe bringen. Immer wieder werden von außen Themen eröffnet, die Apple „auf seine Weise“ löst, oder aber einfach aussitzt. Den Forderungen nach technologischem Fortschritt um jeden Preis gibt Apple nicht statt. Vielmehr bleibt der Konzern seiner Linie treu.

Produkte wie AirPower werden einfach auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Mac Pro kam erst in den Handel, als er marktreif war. Im Weihnachtsgeschäft findet er sich entsprechend so nicht wieder.

Auch das neue MacBook Pro 16 Zoll, das Apple fast wie ein Kaninchen aus dem Hut zauberte, ist in den Zahlen noch fast nicht enthalten. Die AirPods Pro lediglich zwei von drei Monaten. So oder so lässt Apple sich sein Tempo nicht diktieren. Das ist gut so, gerade in einer immer schneller werdenden, teils hysterischen Medienwirklichkeit, die stellenweise sehr weit von der Realität wegdriftet.

Es gibt Unternehmen, auch Konkurrenten Apples, die jedem Trend folgen, auch auf die Gefahr hin, damit eine Niederlage zu erleben. Es spricht nichts dagegen aus Niederlagen zu lernen. Doch manche Elektronik-Produkte sind aus der puren Verzweiflung und Ideenlosigkeit entstanden. Das mediale Fiasko danach verspielt bei manchen Kunden unnötig Vertrauen. Apple weiß das, und handelt deshalb deutlich besonnener.

Das bedeutet nicht, dass nicht auch Apple Vertrauen verspielte. Doch mit den letzten Produktveröffentlichungen (Mac Pro, MacBook Pro 16 Zoll, AirPods Pro) zeigte Apple seinen Fans, dass es sie nicht vergessen hat. Die quittieren das mit erneutem Interesse.