Apple Watch Series 7 erscheint gemeinsam mit iPhone 13, aber ...

Seit der Einführung der ersten Apple Watch im Jahr 2015 hat sich nur wenig am Design der Smartwatch getan. Apple nahm kleinere Verbesserung am Display, dem Gehäuse sowie der Digital Crown vor, aber das grundsätzliche Design blieb gleich. Mit der Series 7 soll sich dies ändern. Wie Bloombergs Mark Gurman in seinem neuesten Newsletter „Power On“ berichtet, sorgt das neue Design für Probleme bei der Produktion. Daher glaubt Gurman an drei mögliche Szenarien für die Markteinführung:

Apple könnte erst die Produktionsprobleme in den Griff bekommen und dadurch die Ankündigung verschieben. Oder die Ankündigung erfolgt wie geplant, wobei nur geringe Mengen zum Marktstart bereitstehen. Als dritte und letzte Möglichkeit könnte Apple die Vorstellung wie bisher gemeinsam mit dem iPhone vornehmen, aber den Marktstart nach hinten verlagern. Letzteres hat Apple in der Vergangenheit bereits mehrfach beim iPhone durchgeführt, sodass dies nicht unwahrscheinlich ist.

Gurman glaubt an gestaffelte Veröffentlichung der Apple Watch Series 7

Wie Gurman ausführt, könnte Apple auch eine Mischung aus den verschiedenen Szenarien in Erwägung ziehen. Er glaubt daher fest an eine Ankündigung im September gemeinsam mit dem iPhone, wobei wohl nicht alle Modelle sofort verfügbar sein sollen. Vielmehr geht er davon aus, dass Apple einige Varianten in kleinen Mengen frühzeitig anbietet, während andere erst später erscheinen könnten. Er weist darauf hin, dass Apple eine ähnliche Vorgehensweise bei der ersten Apple Watch in 2015 an den Tag gelegt hat, sodass einige Käufer:innen länger warten mussten als andere.

Weiter bekräftigt Gurman erneut, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Apple mit der Apple Watch Series 7 die Unterstützung für eine Blutdrucküberwachung einführt. Die Funktion brachte Nikkei Asia ins Gespräch, wurde aber schnell aus mehreren Ecken widerlegt, wobei die Einführung mit einem zukünftigen Modell sehr wohl möglich ist.

Was glaubst du? Erscheint die Apple Watch 7 nur in geringen Mengen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Aluminiumgehäuse Silber, Sportarmband Weiß 507,99 €