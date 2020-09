Apple Watch Series 6: Neuerungen, die nicht jeder kennt

Mit der Apple Watch Series 6 führt Apple neue Farben und einen neuen Sensor zur Messung des Blutsauerstoffgehalts ein. Daneben gibt es allerdings noch deutlich mehr zu entdecken, das Apple weniger prominent oder gar nicht beworben hat.

Nicht nur Keramik fehlt

Noch gestern Abend berichteten wir, dass die Apple Watch Edition mit Keramikgehäuse in der neuen Generation gestrichen ist. Wenn man einen Blick in den Store geworfen hat, wird auch auffallen, dass die Edelstahl-Variante in Space Schwarz ebenfalls fehlt. Sie wurde allerdings nicht nur die neue Farbvariante Graphit ersetzt, sondern sie ist weiterhin zu haben. Der Haken ist jedoch, dass sie derzeit nur als Apple Watch Series 6 Hermés zu haben ist.

Zifferblätter

Auf der Keynote schwärmte Apple von den neuen Zifferblättern. Diese stellte man gemeinsam mit der Apple Watch Series 6 vor. Dabei verriet man jedoch nicht, dass sämtliche Zifferblätter auch für ältere Modelle wie etwa die Series 5 verfügbar sein werden, sobald watchOS 7 erscheint. Damit könnte die neue Generation erstmals ohne exklusives Zifferblatt starten.

Technische Details

Es war längst überfällig. Die Apple Watch Series 6 erhält schnelles 5-GHz-WLAN, nachdem bislang nur 2,4 GHz verfügbar war. Allerdings integrierte man noch immer nicht WLAN 802.11ac oder gar ax beziehungsweise WLAN 6.

Daneben besitzt das neue Modell noch immer den bisherigen W3-Chip, der sich um die drahtlose Kommunikation etwa mit den AirPods kümmert. Erstmalig ist jedoch Apples U1-Chip für Ultrabreitband in der Watch zu finden. Seine genaue Funktion bleibt jedoch weiterhin unklar. Er könnte später CarKey verbessern und die Suche nach der Uhr erleichtern, da er eine sehr genaue Ortung erlaubt.

Damit die Apple Watch Series 6 deinen Schlaf noch besser überwachen kann und stets geladen ist, soll Apple auch die Ladegeschwindigkeit gegenüber dem Vorgängermodell um 20 Prozent erhöht haben.

