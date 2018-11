17.11.2018 - 14:03 Uhr Geschrieben von Udo Lewalter



Glucosemonitor, Face ID, neue Sensoren und Analysen: Mac Life hat sich durch Gerüchte und Fakten gewühlt und verrät, was die Apple Watch Series 5 bietet – vielleicht! (Bild: Apple)

Es ranken sich zahlreiche Gerüchte um die nächste Apple Watch. Weniger rätselhaft ist der Termin: Apple präsentiert neue Modelle in der Regel im Rahmen seiner September-Keynotes – wenige Tage später sind sie auf dem Markt. (Bild: Apple) 1 /2

Die Apple Watch Series 4 ist die derzeit wohl beste Smartwatch am Markt. Das im Vergleich zum Vorgänger deutlich vergrößerte Display, neue E-Health-Features, eine verbesserte Bedienung und viele weitere Neuerungen machen sie zum perfekten Begleiter. Besser geht es also nicht, oder? Doch! Denn Apple hat auch bei der neuesten Uhr die eine oder andere praktische Funktion „vergessen“. Die Lücken kennt der Hersteller aber natürlich – erste entsprechende Details zu Verbesserungen am Nachfolger sickern bereits durchs Netz. Hier die Fakten und Gerüchte zur Apple Watch Series 5 – sowie einige Wünsche der Redaktion.

Apple hat die nächste Generation der Computeruhr noch nicht angekündigt – kein Wunder, denn die Apple Watch Series 4 ist erst seit September 2018 auf dem Markt. Frühzeitige Details zum Nachfolger würden die Verkaufsbereitschaft von Kunden bremsen. Dennoch ist klar, dass der Hersteller bereits an der Apple Watch Series 5 arbeitet, darauf deuten unter anderem zahlreiche frische Patente und Gerüchte. So hat der Konzern unter anderem beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine Technik angemeldet, die vor allem für Diabetiker interessant sein dürfte.

Apple Watch Series 5 als Glucosemonitor

Sensor statt „Pieckser“: Apple arbeitet bereits seit gut einem Jahrzehnt an einer alternativen Möglichkeit, den Blutzuckerwert eines Menschen zu ermitteln. Das ist bekannt. Aber wissen Sie auch, warum? Der 2011 verstorbene ehemalige Firmenchef Steve Jobs soll laut Medienbericht ein Forschungsteam auf die Entwicklung des Verfahrens angesetzt haben – unter anderem, weil ihn das „Piecksen“ bei Untersuchungen störte. Dem Bericht zufolge litt Jobs selbst an Diabetes. So hat Apple in den vergangenen Jahren bereits mehrere entsprechende Patente eingereicht. Das aktuelle beschreibt die Technik wie folgt: Mithilfe von Biosensoren soll sich der Blutzuckerwert des Trägers ermitteln lassen – und das ganz ohne Nadel beziehungsweise Blutentnahme, das Patent bezeichnet es als ein nicht-invasives Verfahren. Der Glucosemonitor (etwa einer Smartwatch) arbeitet – vereinfacht beschrieben – mit Lichtenergie, die die Konzentration des Blutzuckers über Parameter wie Wellenlängen des Lichts bestimmt. Das Verfahren wäre nicht nur für Diabetiker interessant, sondern auch für Sportler sowie Menschen, die abnehmen möchten. In den Dokumenten spricht der Konzern auch die Probleme bei der Entwicklung an: Demnach hat die Technik noch Schwierigkeiten bei der Erkennung des Blutzuckerwertes, wenn mehrere Stoffe zugleich vom Sensor erfasst werden. Apple soll aber bereits an Maßnahmen arbeiten, die die Ungenauigkeiten beseitigen. Möglich also, dass die Technik bis zur Veröffentlichung der Apple Watch Series 5 die Serienreife erreicht hat. Damit Träger sie dann nutzen dürfen, müsste sie allerdings noch eine medizinische Zulassung erhalten – dasselbe gilt für eine andere neue, alte Funktion.

Apple Watch Series 5: EKG-Funktion endlich freigeschaltet?

Denn ein weiteres, in diesem Zusammenhang viel diskutiertes Vitalwert-Feature ist die EKG-Funktion, mit der sich unter Umständen über die Uhr Vorhofflimmern beziehungsweise Unregelmäßigkeiten bei der Herzfrequenz erkennen lassen. Das entsprechende Feature ist bereits in der Apple Watch Series 4 eingebaut, bedarf hierzulande jedoch noch einer behördlichen Freigabe. Wann man die in Deutschland erteilt, ist nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) „fraglich“. Gut möglich also, dass sie erst in der Series 5 zum Einsatz kommt.

Apple Watch Series 5: Face ID an Bord?

Diese Technik verrichtet hingegen bereits in vielen Apple-Geräten ihren Dienst – gut so. Denn es ist schon sehr praktisch, etwa das iPhone oder das iPad per Gesichtserkennung zu entsperren, oder? Apple arbeitet daran, die pfiffige Technik auch in die Apple Watch zu packen. Darauf deutet jedenfalls ein Patent, das der Konzern im März 2018 eingereicht hat. Spannend ist auch ein anderes Feature, das in den Dokumenten Erwähnung findet.

Apple Watch Series 5: Sensoren im Armband

Demnach plant Apple, künftig Sensoren in Armbändern zu verbauen, die eine Reihe zusätzlicher Bewegungsdaten erfassen sollen. Spekulationen zufolge liefern die Werte Fußballern, Golfern oder Baseball-Spielern hilfreiche Informationen, mit denen sich Kondition, Spielverhalten und andere Details überprüfen und verbessern lassen.

Apple Watch Series 5: Noch mehr Fitness-Daten

Solche zusätzlichen Vitalwertanalysen sind bei Sportlern Jahr für Jahr ein Thema. Aber viele vergessen dabei möglicherweise: Die Apple Watch ist eine Smartwatch, also ein Allrounder am Handgelenk – jedoch keine explizite Sportuhr! Angesichts dieser Tatsache liefert sie aktuell bereits eine beachtliche Anzahl hilfreicher Werte für Einsteiger und Hobby-Sportler. Dennoch ließen sich sicher auch ohne spezielles Armband noch ein paar Trainingsfunktionen hinzufügen, die Profis vermissen – etwa die Anzeige des VO2max-Werts, ein Indikator für die Fitness eines Menschen. Dieser Wert gibt an, wie viele Milliliter Sauerstoff der Körper im Zustand der Ausbelastung maximal pro Minute verwertet. Als Basis für die Auswertung dienen Sportuhren Herzfrequenz, Lauftempo, Alter, Gewicht, Größe und Geschlecht. Ausgeklügelte Algorithmen berücksichtigen die statistischen Werte und leiten daraus den individuellen VO2max-Wert ab. Möglich, dass die Apple Watch Series 5 die Kennziffer auswirft, denn schon jetzt ermittelt die Software den Wert. Dieser ist jedoch aktuell nur über die Health App zu sehen, nicht auf der Uhr – jedenfalls nicht ohne zusätzliche Apps wie Cardio Zonen.

Apple Watch Series 5: Eine runde Sache?

Auch beim Look gibt es möglicherweise eine Veränderung: Seit der ersten Apple Watch setzt das Unternehmen auf eine eckige Bauform. Doch das ändert sich vielleicht schon mit der Apple Watch Series 5 – wie ein Patentantrag vom Mai 2018 andeutet: Laut technischer Zeichnung ähnelt das Design der Uhr dem von Wettbewerbern wie der Samsung Gear Sport und der Huawei Watch 2. Die runde Apple Watch soll aber deutlich schlanker ausfallen. Ob sie künftig tatsächlich in dieser Form auf den Markt kommt, ist allerdings zu bezweifeln. So vermutet unter anderem 9to5mac.com, dass es sich dabei eher um ein Schutzpatent handelt. Denn gemeinhin gilt die rechteckige Form bei Computeruhren als effizienter, was die Platzierung, Gestaltung und Anzeige von Informationen angeht.

Apple Watch Series 5: Dieses Feature bitte nicht verschlafen!

Aus der Kategorie „Wünsch dir was“ stammt die folgende Funktion: Im Test der Apple Watch Series 4 vermisste Mac Life einen umfangreichen Schlaf-Tracker, die Schlafanalyse der Health App ist vergleichsweise oberflächlich. Dabei ließen sich auch nachts noch interessante Werte erheben: Bewegungen des Nutzers im Bett etwa, die über die Schlafqualität Auskunft geben. Zahlreiche Apps von Drittanbietern schaffen zwar Abhilfe – etwa der Redaktionstipp AutoSleep. Schön wäre es dennoch, wenn Apple erweiterte Analysen serienmäßig einbaut – zumal der Konzern in der Regel die Möglichkeiten besser ausschöpft als Fremdentwickler.

Apple Watch Series 5: Mehr Saft im Tank

Ebenfalls wünschenswert wäre es, wenn die kommende Apple Watch länger durchhält. Zwar reicht eine Akkuladung beim aktuellen Modell je nach Nutzung bereits für bis zu zwei Tage. Doch viele Smartwatch-Konkurrenten zeigen, dass in dieser Disziplin noch Luft nach oben ist – Samsungs Galaxy Watch etwa hält einen Tag länger ohne Strom durch. Ganz zu schweigen von reinen Sportuhren wie der Garmin Fenix 5S, die laut Hersteller bis zu neun Tage schafft. Doch wie könnte sich eine längere Laufzeit erzielen lassen? Ein größerer Akku passt wohl nicht ins schlanke Gehäuse ... Man hat aber alternative Optionen: Zum einen ließe sich eine längere Akkulaufzeit durch einen sparsameren Prozessor erreichen, zum anderen über eine verbesserte Bildschirmtechnik. Dazu passend: Einem Medienbericht zufolge arbeitet Apple bereits seit einiger Zeit in einer geheimen Fabrik an einer entsprechenden MicroLED-Technologie.

Apple Watch Series 5: Always-On-Display

Apropos Bildschirm: Ein wenig nervt es schon, wenn man zum Ablesen der Uhrzeit den Arm anheben muss – zumal das nicht in jeder Position verlässlich beim ersten Versuch klappt. Daher wünschen sich viele Apple-Watch-Besitzer schon seit Langem ein Always-On-Display. Über einen dauerhaft schwach leuchtenden Bildschirm ließen sich wichtige Informationen jederzeit und ohne Weiteres ablesen. Bislang hat Apple davon abgesehen – sicher auch aufgrund des zusätzlichen Energieverbrauchs und einer daraus resultierenden kürzeren Akkulaufzeit. Diese Neuerung ließe sich somit wohl erst umsetzen, wenn Apple das Energiemanagement der Uhr – wie im vorangegangenen Abschnitt angeschnitten – verbessert hat.

Apple Watch Series 5: Ausblick

Unterm Strich lässt sich also sagen: Es gibt noch jede Menge Features, die Apple in die nächste Smartwatch-Generation packen kann. Viele Verbesserungen ergeben sich ohnehin automatisch aus der Entwicklung neuer Firmware, so dürfte watchOS erneut von kommenden iOS-Updates profitieren – und von einer Verbesserung der künstlichen Intelligenz: Wenn Siri künftig cleverer agiert, dem Nutzer dadurch Arbeit abnimmt und Wünsche sozusagen von den Lippen abliest, macht der Alltag mit der Smartwatch möglicherweise noch mehr Spaß. Ob Apple mit der Series 5 insgesamt einen ähnlich großen Schritt geht wie mit der aktuellen Generation, ist jedoch fraglich. Zu bemerkenswert sind die Verbesserungen beim Sprung von der Series 3 auf das 4er-Modell. Ein vergleichbar großer Spielraum bleibt bei der Entwicklung der nächsten Generation wohl nicht. Aber: Apple ist bekanntlich immer für eine Überraschung gut!

