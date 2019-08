16.08.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



16.08.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die schlechte Nachricht: Mit dem MicroLEDs wird es dieses Jahr nichts bei der Apple Watch. Die Series 5, die im Herbst auf den Markt kommen soll, wird stattdessen weiterhin mit OLEDs ausgerüstet, allerdings soll diesmal als Lieferant Japan Display zum Zug kommen.

Wer liefert die Displays für die Apple Watch Series 5? Dieses Mal soll es Japan Display sein, wie der Analyst Ming-Chi Kuo meint. Er hat exzellente Kontakte in die Lieferkette von Apples Auftragsfertigern.

LG liefert bisher die Displays für die Apple Watch. Möglicherweise wird Apple schon im September 2019 die Apple Watch Series 5 vorstellen - parallel zu den neuen iPhones, von denen es drei Modelle geben soll. Das sind natürlich alles nur Gerüchte, Apple verrät nie vorher, was für Hardware zu den Events gezeigt wird.

Wir sind gespannt, was Apple für neue Funktionen in die Apple Watch einbauen wird. Bisher gibt es nur die Vorhersage, dass ein neues Keramikgehäuse vorgestellt wird, doch weitere Funktionen sind bisher nicht bekannt.

Die wichtigste Änderung dürfte jedoch erst in der nächsten Generation kommen: Ein MicroLED_Display, das die Akkulaufzeit deutlich erhöhen wird. Was denkt ihr, was die Apple Watch Series 5, die im Herbst kommen dürfte, an neuen Funktionen mit sich bringen wird? Schreibt eure Ideen in die Kommentare unterhalb dieses Artikels, wir sind sehr gespannt.

