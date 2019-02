26.02.2019 - 14:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



26.02.2019 - 14:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachdem Apple anfangs für die Apple Watch keinen konkreten Plan hatte, verwandelt das Unternehmen die Smartwatch nun stückweise in einen Fitness- und Gesundheitstracker. Für die vollständige Überwachung der wichtigsten Körperdaten fehlt es jedoch an mehreren entscheidenden Features wie zum Beispiel einer längeren Akkulaufzeit für die Schlafüberwachung. Letztere soll einem aktuellen Bloomberg-Bericht zufolge im kommenden Jahr eingeführt werden.

Vor über einem Jahr übernahm Apple Beddit. Das Unternehmen hatte einen Schlaftracker als zusätzliche Bettmatte im Einsatz, welches Apple erst kürzlich mit einem Hardwareupgrade aktualisierte. Während das Unternehmen dadurch erste Erfahrungen im Bereich der Schlafüberwachungen sammeln konnte, soll nun jedoch eine Integration in die Apple Watch bereits intern getestet werden. Wie Bloomberg berichtet, soll einige Mitarbeiter die Funktionen schon seit einigen Monaten ausführlich testen. Laut einer der Personen soll Apple eine Veröffentlichung in 2020 planen und könnte damit zum Kernstück der Apple Watch Series 6 werden.

Während Apple noch Tests durchführt, haben andere Hersteller wie Fitbit bereits Schlaftracker an Bord verschiedener Gerät. Für die Apple Watch gibt es hingegen nur Drittanbieter-Software, die allerdings ihre Grenzen hat. Die größte Hürde stellt nämlich die Akkulaufzeit dar. Diese variiert bei der Apple Watch zwischen 16 und 38 Stunden – je nach Intensität der Nutzung. Die Fitnesstracker von Fitbit und Co. haben bereits deutlich längere Laufzeiten, sodass sie auch über Nacht getragen werden können und nicht ständig geladen werden müssen. Es wird daher spekuliert, dass Apple an einem speziellen Stromsparmodus für die Nacht arbeitet, der eine Schlafüberwachung bei geringstmöglichen Energieverbrauch ermöglicht.

