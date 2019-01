Die Apple Watch als Lebensretter. Es ist nicht bloß ein leerer Spruch oder eine Marketing-Phrase. Denn die Smartwatch aus Cupertino hat in den wenigen Jahren, in denen sie am Markt ist, nachweislich schon einige Leben gerettet. Erst vor kurzem gab es eine ganz spezielle Rettung einer Frau in Florida, deren iPhone und Apple Watch ihr halfen, eingeschlossen in einem sinkenden Auto Rettungskräfte zu informieren, wo Sie sich befindet. Wir wollen Ihnen eine etwas umfangreichere Übersicht präsentieren, von Fällen, in denen das Wearable so oder so ähnlich hilfreich zur Seite stand.