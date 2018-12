08.12.2018 - 11:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat kürzlich watchOS 5.1.2 veröffentlicht, und damit war es die lang erwartete EKG-App freigeschaltet. Während die meisten begeistert waren, es auszuprobieren und einen normalen Sinusrhythmus sahen, hatten einige nicht so viel Glück.

Nach einem Bericht auf Reddit hat die Apple Watch Series 4 mit der neuen EKG-Funktion das Leben eines Benutzers gerettet. Der Nutzer wurde von der Uhren-Softtware vor einer A-Fib (Vorhofflimmern) gewarnt. Natürlich gibt es auch manchmal Falsch-Positive-Ergebnisse, in diesem Fall war das aber nicht so. Der Anwender testete natürlich die EKG-Funktion mehrmals hintereinander - und immer mit dem gleichen Ergebnis. Die Uhr wurde mit einem anderen Nutzer auf eine mögliche Fehlfunktion getestet - doch da waren die Testergebnisse alle in Ordnung.

Also ging der von der Uhr gewarnte Anwender ins Krankenhaus und erzählte den Ärzten, dass seine Apple Watch ihm zeigte, dass er Herzkammerflimmern habe. Überrascht wurde er aus der Warteschlange herausgenommen und sofort behandelt. Ein weiteres EKG lieferte Gewissheit: Herzkammerflimmern.

Der Arzt kam herein und sagte zu ihm: "Das hat dich wahrscheinlich gerettet. Ich habe gestern Abend darüber gelesen und dachte, wir würden diese Woche vielleicht einige Patienten mehr sehen.“

Die Apple Watch wurde im Laufe der Jahre von vielen Menschen dafür gelobt, dass sie ihr Leben gerettet hat, was vornehmlich an der Pulsmess- und der SOS-Funktion lag. Der Pulsmesser ist im Vergleich zur neuen EKG-App deutlich leistungsärmer. Wir sind deshalb gespannt, wie die Erfahrungen mit der Series 4 in der Zukunft sein werden.

