Apple Watch Series 7: Wann kannst du die neue Smartwatch bestellen?

In 2020 kündigte Apple die neue Smartwatch nicht an der Seite des neuen iPhones an und überraschte damit alle. Das iPhone war nicht bereit, sodass es erst einen Monat später angekündigt und veröffentlicht wurde. Dieses Jahr ist es umgekehrt – zumindest fast. Apple stellt die Apple Watch Series 7 trotz Produktionsprobleme vor und verzichtete dabei auf einen konkreten Veröffentlichungstermin. Seitens des Unternehmens heißt es noch immer: „Später in diesem Herbst erhältlich“. Doch die Leaker scheinen mehr zu wissen.

Prosser: Apple Watch Series 7 erscheint noch im Oktober

Der oft gut informierte Leaker Jon Prosser will nun mehr erfahren haben und wird dabei von anderen unterstützt. In einem neuen Bericht teilt er mit, dass er aus „mehreren zuverlässigen Quellen“ gehört hat, dass die Apple Watch Series 7 ab Mitte Oktober verfügbar sein soll. Er geht davon aus, dass Apple eine entsprechende Bekanntgabe in der kommenden Woche vornimmt und vielleicht schon ab dem 8. Oktober vorbestellbar sein könnte. Allerdings könnte es auch nur eine Vorabinformation geben.

Der Bericht wird durch Apples Partner Hermés unterstützt. Die Luxusmarke wird wieder Sondermodelle der Apple Watch Series 7 anbieten und dazu gehören auch besondere Zifferblätter sowie Armbänder. Das Unternehmen soll schon jetzt einigen Kund:innen mitgeteilt haben, dass die Vorbestellungen für die neueste Apple Watch ab dem 8. Oktober beginnen sollen, was mit Prosser Aussagen übereinstimmen würde.

Schon in wenigen Tagen könnte Apple die Ankündigung vornehmen und damit die nächste Generation der Apple Watch einleiten. Das neue Modell erhält ein überarbeitetes Design mit größerem Display, während es gleichzeitig schneller geladen werden kann. Neue Gesundheitsfunktionen fehlen hingegen.

Was hältst du von der Apple Watch Series 7? Wirst du sie kaufen oder bleibst du vorerst bei einem älteren Modell? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

