Apple Watch 7: Lassen sich die alten Armbänder weiter nutzen?

In der Vergangenheit nahm Apple diverse Anpassungen an der Apple Watch vor und überarbeitete etwa die Sensoren auf der Unterseite, die Digital Crown sowie das Display. Am grundlegenden Design änderte das Unternehmen jedoch nichts, sodass die Armbänder aller Generation untereinander kompatibel sind. Natürlich weißt Apple darauf hin, dass einige Varianten nicht perfekt passen, aber dies ist kein Hindernis für die Verwendung. Allerdings soll die Apple Watch Series 7 die Designsprache vom aktuellen iPhone sowie dem iPad Pro und iPad Air übernehmen. Kurz: Sie wird kantiger.

Von 38 mm bis 45 mm: Die Apple Watch im Wachstum

Als Apple die erste Generation der Smartwatch auf den Markt brachte, konntest du dich zwischen einem 38-mm- und einem 42-mm-Modell entscheiden. Mit der Apple Watch Series 4 stiegen die Größen auf 40 mm und 44 mm und behielt dies bis zur Series 6 bei. Dadurch waren und sind alle Armbänder von allen Modellen untereinander kompatibel. Die neue Apple Watch Series 7 soll zwar nur je 1 mm größer werden, hat dafür aber flache Seiten, sodass die weitere Kompatibilität in der Schwebe scheint.

Erst kürzlich hieß es dazu von einem Insider, dass die Apple Watch 7 durchaus ein neues Design erhält, aber dennoch die Armbänder der bisherigen Versionen passen sollen. Vor allem Sammler dürften sich darüber gefreut haben. Vielleicht war die Freude jedoch zu früh. Laut dem Leaker Max Weinbach will er von einem Apple-Mitarbeiter erfahren haben, dass schon jetzt keine 40/44 mm Armbänder in den Store gelangen und man daher davon ausgeht, dass die neue Watch neue Bänder erhält, die nicht zu den alten Uhren kompatibel sind.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Apples Plan noch unklar, aber es wäre kurios, wenn das Unternehmen die Kompatibilität mit dieser Generation völlig abschneidet. Immerhin veröffentlichte Apple erst vor wenigen Wochen die Sommer-Kollektion der Armbänder, die dann nicht an das neue Modell passen würden. Daneben dürfte Apple am Design der Apple Watch SE nichts ändern, sodass weiterhin die bisherigen Armbänder im Store angeboten werden müssten.

Was meinst du? Wird es neue Armbänder geben, die nicht an die alten Modelle passen, oder sorgt Apple in jedem Fall für die Kompatibilität? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple Watch SE (GPS, 40 mm) Aluminiumgehäuse Space Grau, Sportarmband Schwarz nicht verfügbar