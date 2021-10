Apple Watch Series 7 im Test: So urteilt die internationale Presse über die neue Smartwatch

The Verge über das größere Display

Laut Dieter Bohn von The Verge ist die neue Displaygröße der Apple Watch Series 7 großartig, aber ob dies für ein Upgrade reicht?

„When Apple first made the screen bigger way back on the Apple Watch Series 4, I thought it made an appreciable difference in the experience and would even be worth upgrading for. Here, on the Series 7, I just think the screen is really nice and looks better, but isn't enough to justify an upgrade.“

Zu deutsch:

„Als Apple den Bildschirm zum ersten Mal auf der Apple Watch Series 4 vergrößerte, dachte ich, dass es einen spürbaren Unterschied in der Erfahrung machte und sich sogar lohnen würde, aktualisiert zu werden. Hier, auf der Serie 7, denke ich nur, dass der Bildschirm wirklich schön ist und besser aussieht, aber nicht ausreicht, um ein Upgrade zu rechtfertigen.“