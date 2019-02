14.02.2019 - 11:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit fast zwei Jahren ist es ein offenes Geheimnis, dass Apple an eigenen Filmen und Serien arbeitet. Jedoch war stets unklar, wie die Umsetzung erfolgen wird. Wird es ein eigener Dienst? Wird es kostenlos in die TV-App integriert? In wenigen Wochen soll sich das Rätsel jedoch lüften. Laut mehreren Berichten soll Apple eine große Vorstellung mit diversen Hollywoodgrößen für den 25. März planen.

Bereits im Januar wurde spekuliert, dass Apples Videoangebot im April starten wird. Ein neuer Bericht von CNBC unterstützt dieses Gerücht und geht dabei weiter ins Detail. Demnach soll sich Apple aktuell in „der finalen Phase der Vorbereitung“ befinden. Wie schon zuvor angenommen, könnte Apple wieder kostenlose Inhalte bereitstellen, die für alle iOS-Nutzer zur Verfügung stehen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte man bereits bei Carpool Karaoke: The Series. Gleichzeitig soll es jedoch auch ein Abo geben, dass viele weitere Inhalte gegen eine monatliche Gebühr bereithält. Besonders interessant ist aber, dass das Unternehmen mit Netflix oder HBO („Game of Thrones“) stehen soll, um einige deren Inhalte ebenfalls zu integrieren.

Vorstellung wahrscheinlich im März

Daneben berichtet Bloomberg, dass ein größeres Event für den 25. März geplant sein soll. Dieses soll im Steve Jobs Theater im Apple Park stattfinden. Neben der Presse werden wohl auch zahlreiche Hollywoodgrößen wie Jennifer Aniston („Friends“), Jennifer Garner („Alias“) oder auch J.J. Abrams („Star Wars: Das Erwachen der Macht“) anwesend sein und einen ersten Ausblick auf die kommenden Projekte liefern. Laut The Hollywood Reporter wurden die Einladungen bereits verschickt.

Während sich das Event vornehmlich um Apples Videostreamingdienst drehen wird, soll es hingegen keine neue Hardware geben. Zuvor wurde spekuliert, dass Apple Ende März ein neues iPad, iPad mini sowie die AirPods 2 ankündigen wird. Laut Insider soll Apple sich ausschließlich auf neue Dienste konzentrieren.

