Apple Face Mask: Apple bringt eigene Gesichtsmaske

In vielen Ländern herrscht nach wie vor Maskenpflicht in Geschäften. Auch Apple ist davon mit seinen zahlreichen Apple Stores betroffen und hat daher zwei Maskentypen entwickeln lassen, um seine Mitarbeiter mit einheitlichen, sicheren und vor allem komfortablen Gesichtsmasken auszustatten.

Apple Face Mask: Designed by Apple in California

Wie es vom Wirtschaftsmagazin Bloomberg heißt, hat Apple sowohl eine Apple Face Mask als auch Apple ClearMask entworfen. Letztere entstand in Kooperation mit der Gallaudet Universität und ist eine Weiterentwicklung der normalen ClearMask, die durch ein transparentes Erscheinungsbild auffällt. Gleichzeitig bestätigt Apple jedoch auch, dass man eine eigene durchsichtige Maske entwickelt, die man in Zukunft verwenden möchte.

Die Apple Face Mask beruht auf einem dreilagigen Schutz, der Partikel von Innen und Außen filtert. Außerdem soll er sich leicht waschen lassen und kann dann bis zu fünfmal wiederverwendet werden. Die dreieckige Form soll die Nase besser einbeziehen und auch das Beschlagen von Brillen verhindern, was vielen Brillenträgern aktuell stark zu schaffen macht. Um ein Verrutschen zu unterbinden, wird auch das Kinn mit einer passenden Rundung bedacht, sodass die Maske sicher am Platz bleibt. Für optimalen Halt sollen anpassbare Bänder sorgen, die hinter die Ohren geführt werden.

Laut dem Bericht plant Apple in den kommenden Wochen sowohl Retail-Mitarbeiter in den Apple Stores als auch seine Büroangestellten mit den Masken zu versorgen. Ob die Masken später auch für Kunden verfügbar sein werden, ist unbekannt. Derzeit versorgt Apple jedoch Kunden in seinen Stores mit normalen Schutzmasken.

Übrigens hat Apple mit iOS 13.5 ein kleines Feature für Maskenträger integriert. Seit dem Update wird man schneller zur Codeeingabe geführt, wenn eine Maske erkannt wird. Zuvor versuchte es der Gesichtssensor mehrfach, bevor er dann aufgab.

