Apple TV+: Qualität statt Gender-Mainstream?

Viele Sendeanstalten suchen sich eine Zielgruppe aus und versuchen Produkte maßgerecht auf diese zuzuschneiden. Wenn das funktioniert, ist das prima. Denn dann lässt sich diese demographische Gruppe (z. B. Männer zwischen 18 und 34) genau ansprechen, und womöglich mit Werbung gewinnen. Wenn nicht, dann sind die Ressourcen schnell verschwendet und man erzielt womöglich genau den gegenteiligen Effekt.

Apple sucht nicht nach dem demographischen Faktor

Nun gab Zack Van Amburg gegenüber Wired an, dass Apple sich nicht nach dem demographischen Faktor richte bei seinen Produktionen. Man säße nicht in den Büros und warte darauf, die nächste Erfolgsshow für Frauen zu produzieren, die älter als 32 sind, oder Männer anzusprechen, zwischen 18 und 34. Man definiere sein Programm durch „Qualität“, so Van Amburg.

Keine Werbung, keine Demographie?

Im regulären Fernsehprogramm läuft in der Regel Werbung. Entsprechend schauen Senderverantwortliche oft neben der reinen Einschaltquote auch auf die Durchdringung in der passenden Zielgruppe. Stimmt die, lassen sich höhere Einnahmen über Werbung erzielen.

Doch Apple plant zum jetzigen Zeitpunkt keine Werbung, und ist also auf diese Einnahmen nicht angewiesen. Aber auch Netflix und Amazon kommen noch ohne Werbung aus. Es gibt hin und wieder Programmtipps, die vor dem Beginn einer Serie oder eines Films abgespielt werden. Sich durch Abo-Gebühren zu finanzieren, räumt den Anbietern die Freiheit ein, auf Werbung verzichten zu können. Entsprechend ist ein demographisches Sendekonzept nicht zwingend notwendig.

For All Mankind auf sieben Staffeln ausgelegt?

Es ist bereits bekannt, dass Apple viele seiner Serien vorproduzieren lässt. Auch „For All Mankind“ soll Apple in der zweiten Staffel geordert haben. Doch der Beitrag bei Wired verrät noch ein Detail zur Serie von Ronald D. Moore. Das Team soll die Handlung schon zu Beginn auf sieben Staffeln ausgelegt haben. Bleibt abzuwarten, ob diese dann auch produziert werden.

