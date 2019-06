W00t: In Zukunft auch mit Xbox- und PlayStation-Controller am Apple TV zocken. (Bild: Apple)

Apple-TV-Neuheit: tvOS 6 unterstützt Xbox-One- und Playstation-4-Controller. Macht Apple mittlerweile gemeinsame Sache mit Microsoft und Sony? Vermutlich nicht. Allerdings informierte der iPhone-Hersteller im Rahmen der Eröffnungspräsentation der Worldwide Developers Conference 2019 darüber, dass das kommende Betriebssystem für die Set-top-Box Apple TV auch mit den aktuellen Gamepads der vorgenannten Hersteller zusammenarbeiten wird.

Es war – zumindest für Gamer – eine Art Aha-Effekt. Man hielt kurz inne, als Apple während der WWDC-2019-Keynote mitteilte, dass wir in Zukunft auch die Controller der aktuellen Microsoft- und Sony-Konsolengeneration werden nutzen können.

Support für Controller von Drittherstellern

Diese Informationen landete im Kleingedruckten. Wenn Sie die Präsentation nicht live verfolgt haben, würden Sie es nun nicht wissen. Doch es ist durchaus von Aussagekraft, dass Apple sich die Mühe macht, die Gamepads der beiden beliebtesten Konsolen am Markt mit dem aktuellen Apple TV kompatibel zu machen. Dieser Schritt ist ein positives Signal für diejenigen, die Apples Set-top-Box als Alternative fürs Gaming in Betracht ziehen.

Als Xbox-One-Nutzer müssen Sie in jedem Fall einen Controller der zweiten Generation verwenden, der ab dem Erscheinen der Xbox One S verkauft wurde. Denn nur dieser unterstützt Bluetooth.

tvOS 13 mit einigen Neuerungen

Darüber hinaus informierte Apple am Abend auch, dass das Apple TV in Zukunft die Möglichkeit bietet, auf einfache Weise den Nutzer-Account zu wechseln (Multi-User). Somit haben Sie die Option, auch für mehrere Familienmitglieder unterschiedliche Präferenzen zu speichern.

Zusätzlich können Sie außerdem bei der Wiedergabe von Musik über das Apple TV in Zukunft den Liedtext auf dem Fernseher oder Bildschirm ausgeben. Das geschieht zudem synchron zur eigentlichen Wiedergabe, sodass Sie mit dem Apple TV, aber auch einem iPhone, iPad oder Mac in Zukunft in die Lage versetzt werden, eine Karaoke-Party zu starten.

