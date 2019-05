05.05.2019 - 14:37 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Stefan Molz)

Im Rahmen einer Sammelklage in den USA wird Apple beschuldigt, vom sogenannten Loop Disease gewusst zu haben. Damit werden Tonprobleme beim iPhone 7 aufgrund schlechter Lötstellen beschrieben, die die Smartphones unbrauchbar machten.

Besitzer des iPhone 7 von 2016 leidet an den Folgen schlechter Lötqualität, die zum Ausfall von Audiofunktionen führen. Das Problem wird „Loop Disease” genannt und hat Apple nach so vielen Jahren nun eine Sammelklage in den USA eingebracht, berichtet AppleInsider. Die Kläger beschuldigen Apple, von dem Problem gewusst und es vertuscht zu haben.

Neben dem iPhone 7 ist auch das iPhone 7 Plus von den Problemen betroffen, die nicht nur zu Tonausfällen führen. Das Betriebssystem reagiert auf seine ganz eigene Weise darauf: Das iPhone verhält sich dann so wie ein Rechner, dem eine Komponente fehlt: Ist der Lautsprecher kaputt, wird ein ausgegrautes Lautsprechersymbol in der Telefon-App angezeigt. In vielen Fällen gibt es dann auch endlose Reboots, was dem Problem auch seinen Namen gegeben hat: Loop Disease - zu Deutsch Schleifenkrankheit.

Die betroffenen Smartphones sollen zwischen 2017 und 2018 verkauft worden sein. Reparaturwerkstätten hatten der Website Motherboard 2018 den Tipp gegeben, dass die Ursache für das Problem schlechte Lötstellen des Audio-Chips sind. Einen kostenlosen Rückruf der Geräte oder eine kostenfreie Reparatur hat Apple bisher nicht veranlasst.

Apple hatte schon einmal eine Sammelklage wegen reihenweise defekter iPhones am Hals. 2016 bekam das Unternehmen Ärger wegen der „Touch-Krankheit“ des iPhone 6. Das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus weisen ein Problem auf, dass sich offenbar erst lange nach seiner Benutzung zeigt: Der Touchscreen der Geräte funktioniert nach einiger Zeit nicht mehr korrekt. Eine Designschwäche, die auch als „Bendgate“ bekannt ist, soll für Kontaktprobleme bei der Displayeingabe sorgen. Die Profibastler von iFixit dokumentierten, dass das Logic Board des iPhone 6 und des Plus-Modells nicht zusätzlich verstärkt wurden. Verbiegen sich die Chassis des Smartphones, kann es passieren, dass die Touchscreen-Eingaben nicht mehr erkannt werden. Apple hatte damals ein kostenfreies Reparaturprogramm für defekte iPhone 6 und 6 Plus aufgelegt.

