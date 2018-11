22.11.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



iPhone X (Bild: Andreas Donath)

Das iPhone X wird nicht mehr gebaut, doch Apple will angeblich die Produktion wieder aufnehmen, weil sich die neuen Modelle weniger gut verkaufen als geplant. Kommt das iPhone X als günstiges Modell wieder?

Einem Bericht des Wall Street Journals nach plant Apple, die Produktion des iPhone X wieder aufzunehmen und das Gerät über Mobilfunkunternehmen in manchen Regionen wieder auf den Markt zu bringen.

Angeblich will Apple auch die Preise für das iPhone XR in Japan senken. Die Preissenkungen sollen angeblich bereits in der nächsten Woche in Kraft treten. Preissenkungen von Apple sind selten, aber nicht beispiellos. Das Unternehmen hatte in einigen Regionen auch früher schon mit diesem Werkzeug gearbeitet. In Japan scheint sich das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus immer noch besser zu verkaufen als das iPhone XR, was Apple dazu bringen soll, die Nachfrage durch eine Preissenkung zu stimulieren.

Die neuerliche Produktion des iPhone X ist laut Wall Street Journal zum Teil auf einen Vertrag zwischen Apple und Samsung zurückzuführen. Apple muss die Mindestbestellanforderungen für OLED-Displays erfüllen und das klappt offenbar mit den neuen Geräten nicht.

Aufgrund der zu geringen Verkaufszahlen vom iPhone XS und dem iPhone XS Max soll das iPhone X in einer günstigeren Version neu auferstehen und die überschüssigen OLED-Bildschirmkomponenten aufbrauchen.

Es ist nicht klar, ob das iPhone X wieder weltweit im Handel erhältlich sein wird, oder ob es über Carrier verkauft wird. Die Aktion wäre nicht neu: Apple hat in der Vergangenheit etwas Ähnliches getan, indem es das iPhone 6 Jahre nach seiner offiziellen Einstellung wieder neu produziert und in einigen Märkten wieder verkauft hat - auch über Telefoncarrier.

