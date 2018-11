21.11.2018 - 16:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Von Apple wird das iPhone XR als günstige Alternative zum iPhone XS und iPhone XS Max angepriesen. Dennoch teilen beide Geräte mehr als nur das „iPhone“ im Namen. Vom Design bis hin zum Prozessor sind die Geräte fast nur durch die bunten Farben sowie die fehlende Dual-Kamera des XR auf den ersten Blick auseinanderzuhalten. Und obwohl die Telezoom-Kamera fehlt, ist das iPhone XR in der Lage Porträtfotos aufzunehmen.

Mit einem stolzen Grundpreis von knapp 850 Euro ist das iPhone XR alles andere als ein Budget-Smartphone, aber im Vergleich zum iPhone XS oder gar XS Max immernoch deutlich günstiger. Wie Stiftung Warentest dem XR bescheinigt hat, steht es den High-End-Modellen nur in wenigen Punkten nach und kann einiges sogar besser. Neben der erhöhten Haltbarkeit hat sich auch der Porträtmodus bewiesen.

Porträtmodus mit und ohne Dual-Kamera

Mit dem iPhone 7 Plus gab Apple damals an, dass Porträtfotos am besten mit einer Dual-Kamera machbar seien. Google belehrte die Konkurrenz aus Cupertino mit den Pixel-Geräten jedoch eines besseren. Auch beim iPhone XR entschied sich Apple (aus Kostengründen) gegen die Dual-Kamera. Zwar fehlt es ihm hierdurch an der optischen Zoomfunktion, aber Porträtfotos sind dennoch möglich – zumindest von Menschen.

Durch die fehlende Zoomkamera ist das iPhone XR im Vor- und Nachteil zugleich. Bei einem iPhone-Modell mit Dual-Kamera wird nämlich automatisch auf das Telezoom-Objektiv gewechselt und vergrößert damit das Motiv. Bei dem XR ist dies nicht der Fall und das ist auch gut so.

Der Telezoom fängt nämlich weniger Licht ein und der Abstand muss ebenfalls vergrößert werden. Das fehlende Licht macht sich dann etwa durch erhöhtes Bildrauschen bei schlechten Lichtverhältnissen bemerkbar. Auch am helllichten Tag kann das Motiv besser belichtet werden und liefert damit ein schöneres Ergebnis. Natürlich handelt es sich dabei nur um leichte Nuancen, die aber für den ein oder anderen Nutzer wichtig sein können.

Da die Weitwinkelkamera des iPhone XS (Max) technisch mit der Rückkamera des iPhone XR identisch ist, stellt sich eben auch die Frage, weshalb Apple Nutzern keine Entscheidungsfreiheit bei den High-End-Modellen gibt. Ein Grund hierfür könnten überladene Menüs sein, die durch die neue Tiefen-Kontrolle bei Porträts ohnehin schon komplexer als zuvor ausfallen.

