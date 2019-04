Apple-Hardware besticht durch ihr edles Design. Kein Wunder also, dass MacBooks, Mac minis, iPhones, iPads und all die anderen Produkte „Designed in Cupertino“ von ihren Anwendern gerne ansprechend in Szene gesetzt werden. Und das vollkommen zu Recht: Die schönsten Schreibtische und Computer-Arbeitsplätze dieser Welt ziert Hardware von Apple. Wir haben die schönsten auf Instagram veröffentlichten Mac-Setups zusammengestellt: Von der kleinen Arbeitsecke im Ikea-Stil bis hin zum CEO-würdigen „Mega-Setup“. Weitere Bilder finden Sie in unserer Bildergalerie. Ihr Arbeitsplatz soll auch zu sehen sein? Gerne nehmen wir ihr Foto mit in unsere Galerie auf!