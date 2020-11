Apple sorgt sich wegen App-Store-Gebührensenkung

Apple will sich die Unterstützung seiner Investoren im Streit um die App-Store-Provision sichern. Entwickler drängen zu einer Reduktion der aktuell 30-prozentigen Umsatzprovision auf Verkäufe im App Store und in Apps. Apple würde zu viel Geld dafür verlangen, lediglich das Ökosystem für Apps zur Verfügung zu stellen, ist die am häufigsten geäußerte Kritik. Angeheizt wird der Streit durch Sondervereinbarungen für Amazon Prime Video, die eine geringere Gebühr bezahlen müssen.

Apple hat nach einem Bericht von Bloomberg nun die Aktionäre informiert, dass eine mögliche Änderung der App Store Gebühren negative Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben wird. Das Unternehmen geht also nicht davon aus, dass geringere Gebühren Entwickler dazu bringen, zum Beispiel mehr Apps zu entwickeln oder die Preise zu senken, was den Verkauf ankurbeln könnte. Wenn dies passieren würde, könnten die Umsätze stabil bleiben.

Apple hat bereits vor einiger Zeit bei Abogebühren die Provision gesenkt. Im ersten Jahr sind es nur noch 15 Prozent Provision. Doch die meisten App-Verkäufer dürfte so eine Änderung überhaupt nicht interessieren – schließlich werden viele Apps ohne Abo verkauft.

Apple hat in seinem abgelaufenen vierten Finanzquartals 2020 einen Umsatz von 64,7 Milliarden US-Dollar und einem Betriebsgewinn von 12,67 Milliarden US-Dollar verzeichnen können. Im Bereich Apps gibt es keine detaillierte Auswertung, da Apple diese einfach der Kategorie Dienstleistungen zuschlägt. Hier stieg der Umsatz von 12,5 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf nunmehr 14,55 Milliarden US-Dollar.

Was meinst du: Sollte Apple die Gebühren senken, auch wenn dadurch Umsatz und Gewinn negativ beeinflusst werden? Oder erwartest du einen Aufschwung im App-Store, wenn die Gebühren sinken?