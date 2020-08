Riesenzoff: Nun wollen alle Apples Provision kippen

Wer als Zeitung oder Zeitschrift Abos in einer iOS-App verkauft, muss an Apple eine Verkaufsprovision zahlen. Soweit so gut. Doch nun wollen die New York Times, die Washington Post, das Wall Street Journal und andere Verlage weniger Geld zahlen und haben an Apple-Chef Tim Cook einen Brief mit der Bitte um einen Rabatt geschickt, wie das Wall Street Journal berichtet.

Apple nimmt eine 30-prozentige Provision für Erstabonnements, die über iOS-Apps abgeschlossen wurden. Danach sinkt der Provisionsanteil auf 15 Prozent. Die Verlage wollen nun schon zu Beginn nur 15 Prozent bezahlen.

Gerade gibt es großen Streit über Apples Geschäftsmodell und das US-Kartellamt prüft derzeit, ob Apple seine Stellung ausnutzt. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde bekannt, dass Apple gegenüber Amazon Prime Video genau diesen Rabatt bereits einräumt. Und klar, nun wollen die Verleger auch so einen Deal haben.

Der Spielehersteller Epic versuchte es nicht mit Verhandlungen sondern wollte Apple gar nicht mehr an den Umsätzen beteiligen und schuf ein eigenes Bezahlsystem in seinen Apps. Das ließ sich Apple nicht gefallen und warf Epic Games Verkaufsschlager Fortnite kurzerhand aus dem App Store und will auch den Entwickler-Account von Epic zum Ende des Monats August kündigen und damit auch die Weiterentwicklung der Unreal-Engine unmöglich machen, die Epic an andere Spielehersteller lizenziert.

Epic Games hat mittlerweile Klage gegen Apple eingereicht - wegen der Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Spotify und Facebook sind ebenfalls feindlich gegen Apples App-Store-Politik eingestellt.

Vollkommen ohne Federn zu verlieren wird Apple vermutlich nicht aus dem Streit herauskommen. Wir schätzen, dass es eine leichte Provisionsabsenkung oder eine Staffel nach Umsatzhöhe geben wird und die pauschale 30-Prozent-Regel fallen wird.