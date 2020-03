Doch kein „Apple Prime": Neue Verträge mit Rechteinhabern ohne Hinweis auf Bundle-Abo

Ein neuer Insider-Bericht nimmt den Gerüchten rund um einen Apple Prime-Zugang zu allen Streaming-Angeboten den Wind aus den Segeln. Im Moment scheint diese Idee nicht voranzukommen. Hintergrund sind die neu verhandelten Lizenzvereinbarungen mit den Musik-Rechteinhabern für Apple Music. Laut der Financial Times wurden vor kurzem mehrjährige Verträge zwischen dem iPhone-Hersteller und Universal Music, Sony Music, sowie Warner Music unterzeichnet.

In diesen Vereinbarungen geht es nicht nur um die finanzielle Seite, sondern auch um die Nutzungsrechte. Was dort aber laut dem Insider-Bericht gar nicht vorkommt, ist die Nutzung in einem zusammengefassten Apple Abonnement, für das Kunden einmal zahlen und alle Dienste in Anspruch nehmen könnten. Stattdessen heißt es in den neuen Verträgen weiterhin nur, dass das Abspielen in einem „Apple Music”-Abo gewährt wird.

„All-Inclusiv”-Abo

Interessant ist, dass die Financial Times nun aus den neuen Verträgen ableitet, dass ein Super-Abo noch nicht zeitnah realisiert wird. Denn genau die Financial Times hatte im vergangenen Herbst das Gerücht zum „All-Inclusiv”-Abo in die Welt gesetzt. Vor einigen Monaten hieß es dazu noch, Apple sei bei den Planungen schon weit vorangekommen. Der Plan sei, die verschiedenen Dienste in einem umfangreichen Abonnement zusammenfassen. Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade sowie Apple News+ sollten dann unter einer monatlichen Abrechnung laufen, wobei der Kunde einen ordentlichen Rabatt im Vergleich zu den einzelnen Abos bekommen sollte.

Dabei scheinen die Führungskräfte der Musikindustrie nicht mitspielen zu wollen. Sie sollen laut Financial Times von der Idee nicht begeistert sein. Sie befürchten, dass ein solches Abo weniger Geld für die Rechteinhaber bedeuten wird. Bestätigt ist das alles aber noch nicht.

Produkthinweis Produkthinweis Apple AirPods mit Ladecase (2. Generation) 142,00 €

Mehr zu diesen Themen: