05.11.2018 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple Pay kommt bald nach Deutschland: Laut Apple soll der Bezahldienst noch in diesem Jahr in Deutschland erscheinen. Während es allerdings lange ruhig war, veröffentlichte das Unternehmen nun eine umfassende Sonderseite zu Apple Pay in Deutschland. Neben Banken und weiteren Unterstützern erhalten Sie dort Informationen zu Kooperationspartnern und App-Unterstützern. Wir haben diese für Sie nochmal übersichtlich zusammengetragen.

Weltweit wird Apple Pay bereits von tausenden Partnern unterstützt, sodass Sie mit Ihrem iPhone oder der Apple Watch kontaktlos in Supermärkten, Restaurants, Hotels, Tankstellen, Elektronikmärkten oder Drogerien bezahlen können. Zum Deutschlandstart des Bezahldienstes werden stattliche 41 offizielle Partner Ihre Unterstützung anbieten, während der Dienst wohl bei vielen weiteren Anbietern mit entsprechenden Kassensystemen ebenfalls genutzt werden kann.

Grundsätzlich können Sie Apple Pay im Regelfall an jedem Ort verwenden, der auch drahtloses Bezahlen unterstützt. Kassenanbieter wie OrderBird sind vor allem in der Gastronomie verbreitet und unterstützen Apples Dienst schon längst. Alternativ sollte aber auch eine Nachfrage vor Ort die Möglichkeit abklären, ob Sie mit Apple Pay bezahlen können. In der Anfangsphase wird sich dies jedoch noch als „holprig“ erweisen, da die Mitarbeiter an den Kassen nicht immer über die Funktionen der Geräte Bescheid wissen. Allerdings arbeitet Apple mit Hochdruck daran, möglichst viele offizielle Partner an Bord zu holen, sodass bald die meisten gängigen Ladengeschäfte den Dienst unterstützen werden.

Hier können Sie mit Apple Pay bezahlen