Apple Pay ohne Kreditkarte bei der Sparkasse: Diese Einschränkung hat die Girocard

Das geht jetzt aus Medienberichten hervor. Die Sparkasse hat damit begonnen, Informationsmaterial für Partner im Einzelhandel zu versenden, sodass die Nutzer vor Ort sich schon einmal vor dem Start schlaumachen können.

Interessant sind die neuesten Fakten dazu, die jetzt unter anderem von dem Online-Magazin Mobiflip veröffentlicht wurden. Dabei geht es um Einschränkungen, die die Girocard bei Apple Pay haben wird. Denn anders als bei der Nutzung beispielsweise mit einer virtuellen Kreditkarte werden demnach Onlinezahlungen über die Girocard nicht zugelassen. Wer seine Girocard mit Apple Pay verbindet, kann damit zunächst nur im lokalen Einzelhandel an einem Terminal kontaktlos bezahlen, heißt es. Auch bei Zahlungen im Ausland gibt es Probleme.

Mobiflip zitiert dabei die Sparkasse wie folgt:

„Die digitale Sparkassen-Card kann in der Regel im Ausland nicht eingesetzt werden. […] Zahlungen sind in einer App bzw. im Online-Handel per Safari Browser zunächst nur mit digitalen Kredit- und Prepaidkarten möglich, wenn das Apple Pay Symbol als verfügbare Zahlungsoption angezeigt wird. Dies hängt ausschließlich vom jeweiligen Händler ab.“

Weitere Änderungen auch bei der Sparkasse erst mit iOS 14

Das dabei die Wortwahl „zunächst“ gewählt wurde verdeutlicht, dass es noch andere Pläne für die Zukunft gibt. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Apple mit iOS 14 weitere Änderungen vornehmen wird, die unter anderem dann auch die Girocard als sogenanntes PaymentNetwork in PassKit zulassen wird.

Somit könnte das „zunächst“ auf einen erweiterten Start im Herbst hindeuten - offiziell ist das aber alles noch nicht.

Nützliche Tipps für einen schnellen Start mit Apple Pay

