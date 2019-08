Apple nutzt Latroit-Song in Werbespot, DJ fühlt sich gebauchpinselt. Erinnern Sie sich noch an einen der letzten Werbespots für Face ID? Apple zeigte darin einen Mann, der seine Freizeit aus dem Liegestuhl managt und auch kann, Face ID sei Dank. Nun hat der Erzeuger des Soundtracks, Latroit, in einem Interview davon gesprochen, wie es sich anfühlt, von Apple ausgewählt zu werden.