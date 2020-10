Apple Music erhält Disney-Sparte

Apple Music hat eine speziell auf Disney ausgerichtete Seite gestaltet, die Soundtracks von Filmen und Serien enthält, aber auch Wiedergabelisten und einen Sender, der nur Musik von Disney spielt. Natürlich wird jetzt zum bald anstehenden Halloween auch ein Special gestartet.

Disney und Apple sind schon lange eng beieinander. So war sogar der Ex-Disney-Chef Bob Iger früher im Apple-Vorstand. Auch Disney+ ist seit Beginn an auf Apples mobilen Geräten verfügbar und wurde stark im App Store hervorgehoben. 9to5Mac berichtet, dass Disneys Filme auf iTunes nun soweit verfügbar auch in 4K erhältlich sind.

Es sieht also gut aus für Fans des Mäuseimperiums, das auch Pixar, Marvel Studios und Lucasfilm mit Star Wars umfasst. Disney will auf Apple Music auch exklusive Inhalte wie Interviews und Ähnliches anbieten, teilte das Unternehmen mit.

Interviews mit Stars

In einem Disney Hits Radio-Special auf Apple Music Hits sollen Exklusivinterviews mit Künstlern und Musik aus 80 Jahren Firmengeschichte präsentiert werden. Interviews mit Alan Menken, Christina Aguilera, Auli'i Cravalho, Jodi Benson und Paige O'Hara sind bereits angekündigt.

Deine Meinung ist gefragt!

Wie findest du die enge Beziehung zwischen Apple und Disney? Schließt das die Konkurrenz aus oder findest du das in Ordnung?