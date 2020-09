Mit diesen neun Tipps hast du Apple Music im Griff

Jährliche Toplisten

Mit Apple Music kannst du immer und überall deine Lieblingsmusik sowie die neuesten Charthits hören. Trotz der großen Musikauswahl bleibst du vermutlich immer wieder bei den gleichen Liedern hängen. Apple stellt dir aus diesem Grund eine persönliche Wiedergabeliste zusammen, die deine Jahrescharts widerspiegelt und diese nach am meisten gespielten Songs sortiert. Allerdings ist die Funktion noch nicht in der App vertreten.

Stattdessen kannst du dazu die Website replay.music.apple.com besuchen. Dort klickst du auf den Button „Get your Replay Mix“ und meldest du dich mit deiner Apple-ID an. Danach erstellt man dir die Wiedergabeliste, die mit einem Klick auf „Add“ hinzufügen kannst. Darüber hinaus siehst du hier, wie oft du welches Lied gehört hast und welchen Künstler du am meisten gehört hast. Auch Listen der vergangenen Jahre stehen bereit.