Apple Music Award: Das sind die Gewinner 2021

Apple zufolge haben die weltweiten Redaktionen von Apple Music gemeinsam die Gewinner in den Kategorien Artist of the Year, Songwriter of the Year und Breakthrough Artist of the Year ausgewählt. Gleichzeitig gab es in diesem Jahr auch regionale Awards.

Daneben kündigte Apple für die Apple Music Awards eine große Feier für den 7. Dezember an. An diesem Tag soll es zahlreiche Interviews, neue Inhalte und mehr in Apple Music sowie in der Apple-TV-App geben. Apple gibt schon vorab alle Gewinner in den folgenden Kategorien bekannt:

Global Artist of the Year : The Weeknd

: The Weeknd Song of the Year : Drivers Licence“ von Olivia Rodrigo

: Drivers Licence“ von Olivia Rodrigo Album of the Year: „SOUR“ von Olivia Rodrigo

„SOUR“ von Olivia Rodrigo Breakthrough Artist of the Year : Olivia Rodrigo

: Olivia Rodrigo Songwriter of the Year : H.E.R.

: H.E.R. Artist of the Year (Afrika) : Wizkid

: Wizkid Artist of the Year (Frankreich) : Aya Nakamura

: Aya Nakamura Artist of the Year (Deutschland) : RIN

: RIN Artist of the Year (Japan) : Official Hige Dandism

: Official Hige Dandism Artist of the Year (Russland): Scriptonite

Der Apple Music Award

Für die Musiker:innen gibt es in diesem Jahr noch neue Hardware: den Apple Music Award. Apple zufolge würdigt man damit die „handwerkliche Qualität der Musikproduktion“ und entwarf eine entsprechende Auszeichnung. Diese wurde aus einer Siliziumscheibe gefertigt, die zwischen einer polierten Glasscheibe und einem eloxierten Aluminiumgehäuse aufgehängt ist. „Der Award basiert auf einer perfekten 12-Zoll-Scheibe aus Silizium, deren Unebenheiten im Nanometerbereich liegen. Kupferschichten werden durch Ultraviolettlithographie aufgebracht und angeordnet, um Verbindungen zwischen Milliarden von Transistoren herzustellen. Das Ergebnis dieses mehrmonatigen Verfahrens, bevor der Wafer in Hunderte von Einzelchips geschnitten wird, ist atemberaubend und unverwechselbar. Durch diese symbolische Geste stehen die gleichen Prozessoren, die all die Geräte antreiben mit denen auf der ganzen Welt Musik gehört wird, im Mittelpunkt der Apple Music Awards.“

Wer ist für dich Künstler:in des Jahres? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

