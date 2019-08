Apple hat das bisher in der Betaphase befindliche "Apple Music for Artists" jetzt offiziell freigegeben und macht es für alle Nutzer verfügbar. Das Analyse-Werkzeug, das sich speziell an Musiker richtet, war bisher einem kleinen Kreis vorbehalten. Das Feature soll Künstlern und Bands einen Einblick in die Hör- und Kaufgewohnheiten ihrer Fans geben.