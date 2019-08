Seit vielen Jahren bietet Apple schon ausgewählte Alben als „Mastered for iTunes“-Versionen an. Diese bestechen durch beste Klangqualität. Allerdings sind diese bislang nur für Käufe im iTunes Store verfügbar. Apple will dies nun ändern und stellt mit dem Nachfolger „Apple Digital Masters“ eine neue Version vor, die auch das Streaming und den Download via Apple Music unterstützt, um ein breiteres Publikum zu erreichen.