Apple kündigt Oktober-Event an: Neue MacBooks kommen

Am Montag, den 18. Oktober, ist es so weit. Apples nächste große Veranstaltung findet im Apple Park statt. Wie gewohnt wird das Event um 19 Uhr (MESZ) auf Apples Website, YouTube sowie in der Apple-TV-App übertragen. Damit findet das zweite Mal in Folge ein Oktober-Event statt.

„Unleashed“: Ein Hinweis auf die neuen Produkte

Nachdem Apple bereits im September das iPhone 13, iPhone 13 Pro, die Apple Watch Series 7 sowie das iPad 9 und iPad mini 6 vorstellt, erwarten wir am 18. Oktober eine andere Produktsparte. Hinter dem Titel „Unleashed“ (dt. „entfesselt“) könnte sich ein Hinweis auf Apples neuen M1X-Chip verstecken, der laut diversen Leaks im neuen MacBook Pro sowie Mac mini zum Einsatz kommen soll. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das Event.

Besonders dem MacBook Pro könnte eine große Aufmerksamkeit zu Teil werden. Immerhin haben sich die Lieferzeiten auf die Tage nach der Keynote verlängert und das 16" MacBook Pro ist auch in Apples Ladengeschäften aktuell nicht verfügbar (wir berichteten). Daher liegt es nahe, dass Apple das langersehnte Update vorbereitet.

Den Gerüchten zufolge könnte Apple das MacBook Pro mit einem umfangreichen Upgrade bedenken. Neben einem leicht überarbeiteten Design soll das Unternehmen die unbeliebte Touch Bar streichen und wieder eine Reihe mit Funktionstasten einführen. Touch ID soll jedoch bestehen bleiben. Daneben sollen diverse Anschlüsse zurückkehren. Neben einem SD-Kartenleser soll es wieder einen HDMI-Port geben, während MagSafe wieder als Ladeanschluss dienen soll. Ob es jedoch ein Mini-LED-Display wie beim iPad Pro geben wird, ist aktuell hingegen unklar. Hier ist sich die Gerüchteküche uneinig.

Anzeige

Auf welche Neuheit freust du dich am meisten? Ein neues MacBook Pro? Einen Mac mini mit M1X-Chip? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 13 (128 GB) - Blau 899,00 €