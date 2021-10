MacBook Pro: Neue Modelle kündigen sich – Lieferzeiten steigen

Das neue MacBook Pro könnte sich laut diversen Leaks zum besten Mac seit langer Zeit entwickeln. Den Gerüchten zufolge soll es ein neues Design ohne Touch Bar erhalten, während diverse Schnittstellen wie HDMI, den SD-Kartenleser und den MagSafe-Ladeanschluss zurückkehren. Wir warten bereits sehnsüchtig auf das neue Modell. Nun könnte Apple das baldige Upgrade verraten haben.

16" MacBook Pro: Lieferzeiten steigen an

Wenn du in den Apple Store schaust und dir ein neues MacBook Pro mit 16-Zoll-Display kaufen möchtest, dann wirst du feststellen, dass es in nächster Zeit nicht lieferbar ist. Die Basisausführung ist etwa erst ab Ende November wieder verfügbar, während auch die Abholung in den lokalen Stores derzeit nicht möglich ist. Auf diesen Umstand weist Bloomberg-Reporter Mark Gurman in diesen Stunden auf Twitter hin. Ihm zufolge solltest du bedenken, dass Apple das 16"-Modell noch immer ohne Apple-Prozessor anbietet und seit zwei Jahren nicht mehr aktualisiert hat.

Jedoch könnte die aktuelle Liefersituation zwei Gründe haben. Apple merkte im Rahmen des letzten Quartalsberichts an, dass die Komponentenknappheit in nächster Zeit den Mac sowie das iPad treffen könnte und damit lange Wartezeiten einhergehen. Auf der anderen Seite könnte auch das bevorstehende Upgrade für sich leerende Lager sorgen, während Apples Zulieferer die Produktion des neuen Modells hochfahren.

Gerüchten zufolge könnte Apple noch im Oktober ein Event abhalten, um sowohl den neuen M1X-Chip als auch das überarbeitete MacBook Pro zu präsentieren. Dabei besteht die Möglichkeit, dass auch der Mac mini eine leistungsfähigere Ausführung erhält. Über einen möglichen Termin für die Keynote haben wir bereits berichtet.

Wartest du auf das neue MacBook Pro oder reicht dir auch das kleine Air? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

