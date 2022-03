Apple Karten: Krim gehört zur Ukraine – nur nicht in Russland

Bereits 2019 machte Apple einen ungewöhnlichen Schritt in den Apps „Karten“ und „Wetter“. Damals zeigten die Anwendungen den Menschen auf der Halbinsel Krim an, dass sie in Russland leben, während das Gebiet im Rest der Welt als „unabhängige“ Region beschrieben war. Jetzt änderte Apple die territoriale Zuordnung erneut und sorgt damit für Verwunderung.

Krim: Russland oder Ukraine?

Dies lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Jedenfalls, wenn man in Apples Karten-App schaut. Der Konflikt aus 2014 war nie richtig beigelegt. Russland hatte die Halbinsel Krim annektiert und wurde auch vom Rest der Welt stark kritisiert. Dennoch griff Ende Februar 2022 Russland die Ukraine erneut an und entfachte damit erneut eine Kontroverse. Laut der russischen Gesetzgebung muss die Halbinsel Krim in Russland als Landesteil angezeigt werden, sodass sowohl Apple als auch Google ihre Karten-Apps anpassten.

Mit dem Angriff auf die Ukraine verloren Apple die Neutralität, die die Krim als „unabhängig“ beschrieb. Nun wird sie wieder als ein Teil der Ukraine geführt. Dies gilt übrigens auch für die Wetter-App, die ebenfalls geografische Daten anzeigt. Wie die Website Mashable berichtet, gilt die Änderung nur im Rest der Welt, während die Krim in Russland weiterhin als russisches Gebiet gilt.

Zwar will Apple damit dem russischen Gesetzlichkeiten Genüge tun, kündigte aber Unterstützung für die Ukraine an, indem man Apple-Pay-Zahlungen in Russland aussetzt und auch den Verkauf von Produkten vorerst stoppte. Gleichzeitig entfernte Apple Apps aus dem App Store im Rest der Welt, wenn diese von russischen Behörden stammen. Dies gilt natürlich nicht in Russland selbst. Jedoch funktionieren verschiedene Apple-Dienste wie Karten oder Wetter weiterhin in Russland, aber Apple werde die Situation genau beobachten, teilte das Unternehmen mit.

